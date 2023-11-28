Частка Коломойського в нафтогазовій компанії JKX перейшла в державну власність Великої Британії

Частка Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова в британській компанії JKX відійшла Короні, тобто перейшла у державну власність Великої Британії - офіційно.

Нафтогазова компанія JKX Oil&Gas LTD (Велика Британія) повідомила про зміни у складі акціонерів. З посиланням на Реєстратора корпоративних справ на Британських Віргінських Островах (BVI), компанія заявила, що 1 листопада 2022 року Eclairs Group Limited (EGL, зареєстрована на BVI) була виключена з реєстру та відповідно до законодавства Островів була ліквідована 4 липня 2023 року.

Про це пише NV,

«Акції JKX, які раніше належали EGL, тепер перейшли у власність Корони», — повідомляється в заяві JKX Oil&Gas LTD. Фактично це означає, що ця частка перейшла у державну власність Великої Британії, бо Британські Віргінські Острови входять до її складу, уточнив співрозмовник NV Бізнес, що знайомий з діяльністю компанії.

До ліквідації EGL була основним акціонером JKX з часткою 32,66%. Опосередкований контроль над EGL мав український бізнесмен Ігор Коломойський. Співрозмовник NV Бізнес уточнює, що свою частку також втратив Геннадій Боголюбов, який також через Eclairs Group Limited був акціонером JKX Oil&Gas LTD.

Відповідно, EGL та Ігор Коломойський будуть виключені з реєстру акціонерів JKX Oil&Gas LTD, бо не мають прямої або опосередкованої участі в компанії.

У лютому 2022 року JKX Oil & Gas PLC завершила процес перереєстрації з публічної у приватну британську компанію JKX Oil&Gas LTD. Основний актив компанії знаходиться в Україні - Полтавська газонафтова компанія.

Полтавська газонафтова компанія (ПГНК, Poltava Petroleum Company, РРС) є однією з найбільших недержавних нафтогазовидобувних компаній в Україні. Володіє п’ятьма ліцензіями на видобуток і однією — на геологічне вивчення, зокрема на дослідно-промислову експлуатацію.

Найбільшими акціонерами JKX на грудень 2021 року були Eclairs Group Коломойського та Геннадія Боголюбова — 27,54% акцій та Bridgewater Holdings Corp. Олександра Шніра — 19,97%. Інші великі акціонери — Neptune Invest & Finance Corp. (12,98%), Keyhall Holding Ltd. — 11,45% та Interneft Ltd. — 6,17%.

JKX Oil & Gas PLC є власником 10% акцій ПрАТ ВК Укрнафтобуріння, корпоративні права якого були заарештовані весною 2023 року. Пізніше їх передали в управління ПАТ Укрнафта.