Частина овочів різко підскочила в ціні: що встигнути купити дешево, поки не здорожчало

Овочі та фрукти / © ТСН

Реклама

Український ринок овочів демонструє неоднозначну динаміку: поки морква та картопля дешевшають через надлишок пропозиції, ціни на огірки та томати продовжують зростати. Цінники на найпопулярніші продукти змінилися за останні сім днів.

Про це повідомляє EastFruit.

Ціни на овочі та фрукти в Україні — як змінилися за тиждень

Ціна на овочі

На українському овочевому ринку зберігається різноспрямований рух цін. Через зростання пропозиції морква й надалі дешевшає — її вартість знизилася з 10 — 12 до 6 –1 1 грн/кг. Уже другий тиждень поспіль дешевшають також столові буряки (з 9 — 11 до 8 — 11 грн/кг) і картопля (з 10 — 12 до 6 — 12 грн/кг).

Реклама

Водночас у сегменті ріпчастої цибулі зафіксовано підвищення цін — з 6 — 8 до 7 — 9 грн/кг. Активніший попит дозволив продавцям підняти ціни і на тепличні огірки — з 150 — 220 до 150 — 250 грн/кг. Крім того, подорожчали помідори (з 140 — 155 до 150 — 165 грн/кг) та солодкий перець (з 180 — 200 до 200 — 260 грн/кг).

У категорії капусти ціни змінювалися нерівномірно: цвітна капуста подорожчала (з 125 — 145 до 160 — 170 грн/кг), тоді як синя капуста, навпаки, здешевшала (з 20 — 25 до 15 — 20 грн/кг). Водночас розширився ціновий діапазон на пекінську капусту — з 23 — 27 до 20 — 28 грн/кг.

Суттєве зростання пропозиції редиски спричинило різке зниження цін — з 200 — 220 до 75 — 100 грн/кг. У сегменті зелені зафіксовано подорожчання кропу, петрушки та зеленої цибулі, тоді як салат, навпаки, подешевшав — з 210 — 230 до 160 — 220 грн/кг.

Ціни на фрукти

На ринку фруктів також спостерігаються зміни: яблука подешевшали з 30 — 45 до 25 — 45 грн/кг, груші — зі 100 — 120 до 55 — 120 грн/кг. Натомість мандарини зросли в ціні — з 55 — 80 до 60 — 95 грн/кг, тоді як хурма стала дешевшою. Продовжує знижуватися і вартість суниці садової — з 180 — 250 до 180 — 200 грн/кг, що пов’язано зі збільшенням її пропозиції на ринку.

Реклама

Нагадаємо, через блокування Ормузької протоки Іраном та подорожчання пального економіст Зіновій Свереда прогнозує зростання цін на всі товари та послуги в Україні протягом 2 — 3 тижнів. Ситуація ускладнюється початком посівної, яка потребує великих обсягів палива, що створює ризик інфляційної кризи та загрожує аграрному сектору.