Частина пенсіонерів може втратити виплати у травні: в чому річ

У травні частина українських пенсіонерів може зіткнутися з тимчасовою зупинкою виплат через технічну перевірку даних. Дізнайтеся, які саме обставини змушують Пенсійний фонд поставити нарахування на паузу та як швидко відновити доступ до грошей.

Про це пише «Судово-юридична газета».

Призупинення пенсії — які причини

Тимчасове припинення пенсійних виплат зазвичай є технічним заходом, який застосовують для уточнення інформації про отримувача. Після перевірки та підтвердження даних нарахування відновлюються.

Однією з найчастіших підстав є відсутність підтвердження фактичного місця проживання пенсіонера. Якщо людина довго не перебуває за місцем реєстрації або виїхала за кордон і не повідомила про це, виплати можуть зупинити до проходження ідентифікації.

Особливо це стосується тих, хто перебуває за межами України — без оновлення інформації доступ до пенсійних коштів можуть тимчасово обмежити.

Перевірка даних пенсіонерів

Ще однією причиною є перевірка документів. Регулярно звіряються дані про страховий стаж, заробітну плату, інвалідність та інші показники. Навіть незначні розбіжності можуть призвести до тимчасового призупинення виплат.

У таких ситуаціях достатньо надати уточнені або додаткові документи, після чого нарахування поновлюється.

Що відбувається з пенсіями після смерті людини?

У разі смерті пенсіонера виплати автоматично припиняються. Якщо через затримки в обміні інформацією кошти ще надходять, система з часом самостійно їх блокує.

Як уникнути затримок пенсій?

У більшості випадків призупинення пенсійних виплат має тимчасовий характер і сигналізує про необхідність оновлення інформації. Що швидше це зробити, то швидше відновлюється доступ до виплат.

Своєчасне інформування про зміну місця проживання, проходження ідентифікації та актуальність документів допоможуть уникнути подібних ситуацій.

До слова, у травні українські пенсіонери від 70 років отримають вікові надбавки, якщо їхні виплати не перевищують 10 340 грн. Розмір доплати становить 300 грн для осіб від 70 років, 456 грн — від 75 років та 570 грн — від 80 років. У перший місяць сума може бути меншою за повну, оскільки її нараховують пропорційно від дня народження.

