Частина пенсіонерів отримає одразу кілька доплат у липні: кого стосується

Пенсія

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У липні 2026 року українські пенсіонери можуть отримати додаткові гроші. Деякі надбавки Пенсійний фонд (ПФУ) Нарахує автоматично за даними з реєстрів. Проте для отримання інших виплат людям доведеться особисто подати заяву та документи.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Які надбавки нараховуються автоматично?

За інформацією ПФУ, наступного місяця продовжать діяти автоматичні вікові надбавки. Громадянам не потрібно додатково звертатися до відомства, гроші нарахують самостійно після досягнення відповідного віку:

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від 70 років — 300 грн;

від 75 років — 456 грн;

від 80 років — 570 грн.

Ці виплати не сумуються, а замінюють одна одну в міру дорослішання пенсіонера. Головна умова для їхнього отримання — загальний розмір пенсії громадянина не повинен перевищувати 10 340 грн.

Також держава гарантує мінімальну суму для тих, хто у 65 років уже вийшов на відпочинок і не працює далі. Якщо їхня пенсія менша за встановлений рівень, Пенсійний фонд підтягне її до цієї планки автоматично.

Умовами для цього є наявність необхідного страхового стажу: не менше ніж 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. У такому разі загальна сума пенсії не може бути нижчою за 4 213 грн.

Які надбавки отримують за заявою?

У липні люди, яким потрібен постійний догляд, можуть оформити допомогу — 1 038 гривень. Ця сума дорівнює 40% від прожиткового мінімуму для тих, хто втратив працездатність.

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Оформити її можуть особи, які:

мають інвалідність І–ІІІ групи, але отримують звичайну пенсію «за віком» (а не профільну пенсію по інвалідності);

досягли 80-річного віку, проживають самі та не мають працездатних родичів, зобов’язаних за законом їх утримувати.

Ця надбавка не призначається автоматично. Для її оформлення необхідно подати заяву до Пенсійного фонду, додати документи, що підтверджують статус самотнього проживання, а також медичний висновок (ЛКК або МСЕК) про потребу в сторонньому догляді. Водночас закон забороняє отримувати цю надбавку одночасно з іншою державною соціальною допомогою на догляд.

Доплати за утримання дітей

Окрім цього, пенсіонери, які утримують неповнолітніх дітей (до 18 років), також можуть подати документи на оформлення щомісячної допомоги за кожну дитину:

для цивільних пенсіонерів надбавка становить 150 грн на дитину;

для військових пенсіонерів передбачено виплату у розмірі 50% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що у 2026 році дорівнює 1 297 грн на кожну дитину.

Пенсії в Україні 2026 — останні новини:

Нагадаємо, Пенсіонери за віком можуть не платити податок за свою землю. Проте така пільга діє не для всіх. За даними податківців, закон звільняє від цього податку лише окремі категорії громадян, серед яких є й пенсіонери за віком.

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Раніше ми писали, що у липні деякі українці можуть розраховувати на пенсійні виплати, які перевищують середній розмір пенсії. Для окремої категорії громадян держава гарантує щомісячне забезпечення на рівні понад 20 тис. грн.

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