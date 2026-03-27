Частина пенсіонерів ризикують втратити виплати вже від 1 квітня: що варто знати про індексацію

Від 1 квітня в Україні стартує щорічний перерахунок пенсій для пенсіонерів, які працюють

Від 1 квітня тисячі пенсіонерів, які працюють, отримають автоматичний перерахунок виплат та додаткову грошову допомогу. Однак для певних категорій громадян існують важливі умови та часові обмеження.

ТСН.ua пояснює, кому нарахують надбавки та що потрібно зробити, щоб не втратити виплати.

Автоматичний перерахунок пенсій у квітні

Від 1 квітня пенсіонерам, які працюють, автоматично перерахують виплати, повідомляють у Пенсійному фонді України (ПФУ). Громадянам не потрібно подавати заяви чи відвідувати відділення Пенсійного фонду. Надбавки отримають ті, хто після останнього призначення пенсії встиг офіційно відпрацювати 24 місяці станом на 1 березня 2026 року.

Також перерахунок стосується пенсіонерів, які пропрацювали менше двох років, але з моменту їхнього останнього перерахунку вже минуло два роки.

Для тих, хто накопичив повні 24 місяці нового стажу, фахівці оберуть найбільш вигідний варіант доплати. Пенсію перерахують або лише за стажем, або з урахуванням нової зарплати, якщо вона була вищою і допоможе суттєво збільшити суму.

Якщо ж нового стажу менше ніж два роки, виплати переглянуть лише з огляду на відпрацьований час, залишивши показник зарплати без змін.

Як проводиться перерахунок пенсій пенсіонерам, які працюють

Порядок перерахунку пенсій регулюється законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», нагадують у ПФУ. Згідно з правилами, кожні два роки офіційної роботи пенсіонер отримує право на оновлення виплат. Це відбувається автоматично від 1 квітня, тож додатково звертатися до установ не потрібно. Проте за бажанням людина може подати заяву на перерахунок і в інший час упродовж року.

Головна умова для перегляду суми — наявність 24 місяців нового страхового стажу станом на 1 березня. У такому разі фахівці обирають найвигідніший варіант: враховують лише додатковий стаж або додають ще й нову зарплату.

Якщо ж стажу менше ніж два роки, але з моменту попереднього перерахунку минуло 24 місяці, виплати збільшать лише з огляду на відпрацьований час. Жодних відрахувань через те, що людина продовжує працювати, законодавством не передбачено.

Водночас фахівці наголошують, що пенсіонери мають обов’язково повідомляти Пенсійний фонд про своє працевлаштування або звільнення. Це необхідно, оскільки деякі надбавки (наприклад, на утримання дітей до 18 років) виплачуються виключно тим, хто не працює. Крім того, перерахунок через зміну прожиткового мінімуму для осіб, які працюють, проводиться вже після їхнього остаточного виходу на відпочинок.

Хто не отримає надбавки до пенсії

Керуючий адвокат власного Адвокатського бюро Іван Хомич розповів, що перерахунок пенсій торкнеться не всіх категорій громадян.

Відтак, надбавку до пенсії не отримають:

пенсіонери, у яких після останнього перерахунку ще не минуло два роки;

одержувачі спеціальних пенсій (військові, держслужбовці, прокурори, судді);

пенсіонери за вислугою років, які ще не досягли загального пенсійного віку.

«У менш вигідній ситуації можуть опинитися ті, кому пенсію призначили після 1 квітня 2024 року. У такому разі при набутті права на перерахунок краще не чекати наступного року, а подавати заяву самостійно», — зазначив адвокат.

У квітні пенсіонери отримають одноразову грошову доплату

У квітні 2026 року пенсіонери отримають одноразову виплату в розмірі 1500 гривень. Згідно із постановою Кабміну № 341, кошти нарахують автоматично — звертатися до Пенсійного фонду чи писати заяви не потрібно. Гроші надійдуть на банківську картку або через пошту разом із основними виплатами.

Надбавку отримають ті громадяни, чия пенсія (з усіма доплатами) не перевищує 25 950 гривень. Це стосується отримувачів пенсій за віком, вислугою років, інвалідністю чи втратою годувальника, а також колишніх держслужбовців, науковців та військових.

Варто зауважити, що учасникам бойових дій, ліквідаторам аварії на ЧАЕС та родинам загиблих захисників України ці 1500 гривень виплатять у будь-якому разі, незалежно від розміру їхньої основної пенсії.

Коли автоматичний перерахунок пенсії стає невигідним

Юрист Іван Хомич пояснює, що заробітна плата за останні два роки роботи враховується лише тоді, коли це вигідно самому пенсіонеру. Якщо нові доходи підвищують індивідуальний коефіцієнт заробітку, Пенсійний фонд має обов’язково їх врахувати.

Експерт радить після перерахунку взяти у фонді розпорядження з усіма додатками та перевірити, чи оновили фахівці не лише стаж, а й дані про заробіток.

Він також зауважив, що варто зважати на часові обмеження. Оскільки автоматичне оновлення виплат відбувається лише раз на рік (у квітні), людина, яка набула право на перерахунок, наприклад, у червні 2026 року, ризикує майже 10 місяців отримувати менші виплати. Для того, щоб не чекати наступної весни, адвокат рекомендує не покладатися на автоматику, а подавати заяву самостійно через сервісні центри або вебпортал ПФУ.

Частина пенсіонерів ризикують втратити виплати: що треба зробити, аби цього уникнути

Голова правління ГО «Український центр захисту прав людини» Людмила Денісова нагадує, що громадяни, які перебувають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), або виїхали з ТОТ на підконтрольну Україні територію чи за кордон, мають повідомити ПФУ про факт неотримання ними пенсії від Росії.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів № 126, пенсіонери, які пройшли ідентифікацію протягом останнього року, але досі не підтвердили, що не отримують виплат від Росії, мають обмежений час для розв’язання цього питання. Виплати таким особам будуть нараховуватися лише до 1 квітня 2026 року.

Вимога повідомляти про відсутність російських пенсійних виплат прописана в законі «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Якщо до вказаного терміну відповідне повідомлення не буде подане, нарахування пенсії призупинять.

Повідомити про факт неотримання пенсії від РФ можна кількома способами:

онлайн;

під час відеоконференцзвʼязку з працівником Головного управління Пенсійного фонду України;

поштовим відправленням / поштовим відправленням з оголошеною цінністю;

шляхом подання в сервісному центрі Пенсійного фонду України заяви про призначення, перерахунок, поновлення, продовження пенсії (щомісячного довічного грошового утримання).

Якщо ви хочете повідомити ПФУ про неотримання пенсії від РФ, вам необхідно увійти у свій кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Далі, у розділі «Дистанційне інформування» вам необхідно поставити позначку біля відповідного рядка «Не отримую пенсію в іншій державі, зокрема, від органів пенсійного забезпечення російської федерації».

Коли ви обрали спосіб підтвердження через відеозвʼязок, окремо писати заяву не потрібно. Вашу відповідь про те, чи отримуєте ви гроші від Росії, просто зафіксують у протоколі розмови під час перевірки особи.

Для тих, хто перебуває за кордоном і обирає підтвердження поштовим відправленням, є два варіанти:

надіслати звичайний лист у довільній формі на адресу свого відділення Пенсійного фонду. У ньому треба чітко вказати, отримуєте ви виплати від РФ чи ні. До листа обов’язково додайте посвідчення про те, що ви живі (свідоцтво про перебування в живих).

написати стандартну заяву на призначення чи поновлення пенсії, де одразу вписати інформацію про російські виплати. Цю заяву так само треба відправити поштою разом із посвідченням про перебування в живих та іншими документами.

Варто зауважити, що поштове відправлення має бути з оголошеною цінністю, щоб лист точно дійшов до адресата.

Нагадаємо, під час оформлення пенсії в Україні критичне значення мають терміни подання заяви до Пенсійного фонду. Чинне законодавство встановлює чіткі часові межі, недотримання яких може призвести до втрати виплат за кілька місяців. Фахівці наголошують, що правильно обрана дата звернення до ПФУ дозволяє врахувати більш актуальні показники середньої заробітної плати по країні, що безпосередньо впливає на підсумковий розмір нарахувань.

