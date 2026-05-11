Частина пенсіонерів ризикує залишитися без виплат: для кого запровадили обов’язкову процедуру

В Україні дехто з пенсіонерів має обов’язково пройти процедуру фізичної ідентифікації, щоб продовжувати отримувати пенсійні виплати.

Про це повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду (ПФУ) в Запорізькій області.

У ПФУ наголошують, що українське законодавство чітко визначає, кому необхідно проходити фізичну ідентифікацію. Зокрема, йдеться про тих пенсіонерів, які тимчасово перебувають за межами України.

«Виплата пенсії таким особам здійснюється на поточні рахунки, відкриті в українських банках, за умови проходження фізичної ідентифікації до 31 грудня кожного календарного року», — наголосили у повідомленні.

Тобто: якщо 2025-го пенсіонер пройшов фізичну ідентифікацію, то 2026-го йому буде виплачуватися пенсія, я щоб отримувати пенсію 2027 року, необхідно пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2026-го.

Пенсіонерам, які виїхали з тимчасово окупованих територій і проживають на підконтрольній Україні території, від січня цього року року виплата пенсії здійснюється за умови надання повідомлення про неотримання пенсійного забезпечення від держави-агресорки РФ.

«Якщо в електронній пенсійній справі містяться відомості про її переведення з тимчасово окупованої території на територію, підконтрольну Україні, — щорічне проходження ідентифікації не вимагається», — пояснили у ПФУ.

У Фонді зауважили, що якщо органи ПФУ не були поінформовані про зміну місця проживання, для таких осіб щорічна ідентифікація залишається обов’язковою.

Пенсія в Україні — останні новини

Наразі триває поступове посилення вимог до страхового стажу для виходу на пенсію. Саме тому частині громадян доведеться працювати довше, бо без необхідної кількості офіційно відпрацьованих років отримати пенсійні виплати у 60 років не вийде.

Водночас дехто з українців може вийти на пенсію достроково — тобто раніше загальновстановленого віку — 60 років. Це, зокрема, — працівники шкідливих професій, медики, вчителі, артисти, військові тощо.

В Україні окремі працівники бюджетної сфери можуть отримати одноразову допомогу під час виходу на пенсію. Її розмір — десять пенсійних виплат. Втім, для цього слід мати необхідний страховий стаж.

Дата публікації 14:50, 05.05.26

