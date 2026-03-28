Частина пенсіонерів залишиться без надбавок: які пільги скасували в Україні

В Україні скасували одну з надбавок до пенсії

В Україні відбулися суттєві зміни в законодавстві щодо пільг для громадян, які здають кров. Частину привілеїв, зокрема спеціальну надбавку до пенсійних виплат, було офіційно скасовано.

Про це йдеться в Законі України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові».

Які пільги втратили чинність

Згідно з ухваленим документом, з 25 січня 2026 року в Україні скасовано низку преференцій для донорів. Зокрема, більше не діють такі норми:

додатковий вихідний день (проте право на відпочинок у сам день донації зберігається);

допомога в разі тимчасової непрацездатності у зв’язку з захворюванням;

спеціальна надбавка до стипендії для донорів-студентів;

щомісячна надбавка до пенсії для почесних донорів.

Як пояснюють урядовці, такі зміни ухвалили задля адаптації українського законодавства до європейської правової системи в межах виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Кого не торкнуться скасування виплат

Попри зміни в законі, ті українці, які вже встигли оформити статус Почесного донора до набуття чинності нових правил, отримуватимуть свою доплату й надалі, зазначає видання «На пенсії».

Нагадаємо, що на таку надбавку мають право особи, які безкоштовно здали 40 максимально допустимих доз крові або 60 доз плазми. Розмір цієї доплати становить 10% від затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць. У 2026 році ця сума дорівнює 321 гривні.

Пенсії 2026-го — останні новини

Тим часом вже від 1 квітня тисячі пенсіонерів, які продовжують працювати, отримають автоматичний перерахунок своїх виплат. Для цього громадянам не потрібно подавати жодних заяв чи особисто відвідувати відділення Пенсійного фонду України.

Надбавки отримають ті особи, які після останнього призначення пенсії встигли офіційно відпрацювати 24 місяці станом на 1 березня 2026 року. Для тих, хто накопичив цей новий стаж, фахівці ПФУ автоматично оберуть найбільш вигідний варіант доплати: пенсію перерахують або лише за стажем, або з урахуванням нової зарплати, якщо вона була вищою і допоможе суттєво збільшити кінцеву суму.

Перерахунок також стосуватиметься тих пенсіонерів, які пропрацювали менше ніж 24 місяці, але з моменту їхнього останнього перерахунку чи призначення виплат уже минуло рівно два роки. У такому разі виплати переглянуть лише з огляду на фактично відпрацьований час, залишивши показник заробітної плати без змін.

Водночас юристи радять пенсіонерам бути уважними. Оскільки автоматичне оновлення виплат відбувається лише раз на рік (у квітні), людина, яка набула право на перерахунок, наприклад, улітку, ризикує майже рік отримувати менші гроші. Щоб не чекати наступної весни, фахівці рекомендують не покладатися на автоматику, а подавати заяву самостійно через вебпортал ПФУ одразу після набуття необхідного стажу.