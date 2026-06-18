Частина українців має право на 5190 грн пенсії: хто може отримати такі виплати

Грошові виплати / © pixabay.com

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Держава Україна гарантує фінансову підтримку родинам загиблих чи зниклих безвісти захисників. Відповідна категорія українців має право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, мінімальний розмір якої становить 5190 грн.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області.

Пенсія через втрату годувальника — хто має право

Механізм призначення таких виплат для родин військовослужбовців регулює Закон України №2262 «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Право на пенсію виникає у сім’ї військового, якщо він:

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на момент смерті вже отримував військову пенсію;

загинув або помер під час проходження служби;

помер упродовж трьох місяців після звільнення;

помер пізніше, але смерть настала внаслідок травм, поранень, контузії, інвалідності чи захворювань, пов’язаних із проходженням служби.

Претендувати на таку пенсію можуть непрацездатні члени родини загиблого або померлого військовослужбовця. До цієї категорії належать:

діти віком до 18 років;

діти-сироти до 23 років, незалежно від факту навчання;

діти від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою, — на весь період навчання;

батьки, чоловік або дружина загиблого, якщо вони не вступили в повторний шлюб і мають право на пенсійне забезпечення;

чоловік, дружина або, за їх відсутності, один із батьків, брат, сестра, дідусь чи бабуся військовослужбовця, якщо вони не працюють та доглядають за дитиною загиблого віком до 8 років.

Розмір пенсії через втрату годувальника 2026 року

Сума виплати визначається залежно від обставин загибелі чи смерті військовослужбовця. Якщо військовий загинув під час виконання службових обов’язків, розмір пенсії становить:

70% грошового забезпечення військового — для одного непрацездатного члена сім’ї;

50% грошового забезпечення — якщо виплату оформлено на двох або більше членів родини (за винятком батьків, чоловіка чи дружини).

Якщо ж смерть настала внаслідок нещасного випадку, який не був пов’язаний із виконанням службових обов’язків, кожен непрацездатний член сім’ї має право на 30% грошового забезпечення годувальника.

Окрім цього, законодавством передбачено мінімальний розмір такої пенсії: виплата у зв’язку з втратою годувальника не може бути меншою за два прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність. Від 1 січня 2026 року ця сума становить 5190 грн.

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Пенсія 2026 в Україні — останні новини

До слова, у липні 2026 року максимальна пенсія в Україні обмежена десятьма прожитковими мінімумами, що становить 25 950 грн. Цю суму отримуватимуть переважно судді, прокурори, ліквідатори аварії на ЧАЕС, військові та правоохоронці, а також держслужбовці, які вийшли на пенсію до реформи 2017 року. Водночас для осіб, чия пенсія перевищує цей ліміт (за винятком захисників України), запроваджується прогресивне оподаткування надлишку від 10% до 50%, що фактично зменшить розмір їхніх виплат.

Зауважимо, 2026 року в Україні для отримання пенсії за нестачі стажу можна або вийти на пенсію пізніше (у 63 роки за наявності 24 років стажу, у 65 років — за 15 років), або «докупити» стаж через механізм добровільного страхування. Мінімальний внесок для зарахування одного місяця стажу зараз становить 1902,34 грн. Якщо ж ви хочете зарахувати стаж за минулі періоди, вартість одного місяця подвоюється і становить 3804,68 грн.

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