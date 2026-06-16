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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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142
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Частина українців може отримати виплати у розмірі 10 000 грн: що для цього потрібно

Одноразову виплату 10 000 гривень на тверде паливо можуть отримати люди з інвалідністю, багатодітні родини та інші вразливі категорії.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
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Гроші

Гроші

Влада влітку готується до опалювального періоду 2026–2027 років і надає матеріальну допомогу найбільш вразливим категоріям громадян з прифронтових територій.

Про це пише Соледарська міська рада.

Жителі Соледарської міської територіальної громади Донецької області, які вимушено мешкають в інших регіонах, можуть отримати одноразову матеріальну допомогу у розмірі 10 000 гривень на придбання твердого палива.

Приймання заяв триває від 1 червня до 15 жовтня 2026 року.

До особливо вразливих категорій належать:

  • Люди з інвалідністю I–III груп

  • Родини, які мають дітей з інвалідністю

  • Особи віком від 60 років, зокрема ті, хто не має права на пенсію

  • Малозабезпечені та багатодітні родини

  • Сім’ї з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування

  • Ветерани війни та члени сімей загиблих захисників

Куди потрібно звертатися

Документи можна подати особисто або поштою у Києві та Дніпрі за адресами центрів підтримки жителів Соледарської громади.

Перелік включає копії паспорта, ідентифікаційного коду, витяг з реєстру територіальної громади, документ, що підтверджує пільгову категорію, довідку ВПО, довідку про пічне опалення, довідку про субсидії/пільги та реквізити рахунку.

На всіх копіях потрібно вказати «Згідно з оригіналом», підпис, ПІБ та дату.

Виплати українцям — останні новини

Нагадаємо, вже від липня частина українців ризикує втратити державну виплату у 2000 грн за програмою «Скринінг здоров’я 40+». Громадяни, які отримали кошти до 1 травня 2026 року, повинні використати їх на медичні послуги до 30 червня. Інакше допомогу буде автоматично анульовано. Для тих, хто отримав виплату пізніше, термін — 2 місяці від дня зарахування.

Також Мінсоцполітики готує новий проєкт масштабної пенсійної реформи, яка має підвищити рівень заміщення зарплати до 40–60%, врегулювати виплати військовим та вирівняти пенсійний вік, щоб подолати глибоку кризу й бідність серед літніх українців.

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Дата публікації
Кількість переглядів
142
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