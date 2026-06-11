Частина українців може втратити страховий стаж: кого це стосується

Пенсіонер

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Українські підприємці можуть втратити частину стажу для майбутньої пенсії. Це стається, якщо вони не платили єдиний соціальний внесок (ЄСВ) за певні місяці або перераховували менше, ніж вимагає мінімальний розмір.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України (ПФУ).

Хто ризикує втратити стаж роботи?

За інформацією ПФУ, фізичні особи-підприємці мають право на пенсійні виплати після 60 років лише за умови своєчасної щомісячної сплати ЄСВ. Багато бізнесменів дізнаються про відсутність страхового стажу за окремі періоди вже під час оформлення пенсії. Головна причина цього — пропущені платежі чи неповна сплата внесків у минулі роки.

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У ПФУ наголошують, що обов’язок сплачувати ЄСВ часто зберігається навіть за відсутності доходу, якщо ФОП фактично не веде бізнес, але залишається офіційно зареєстрованим. Якщо внески у цей час не надходять, стаж за відповідні місяці не накопичується.

Як виправити цю ситуацію?

Щоб уникнути таких ситуацій, підприємцям радять періодично контролювати свій страховий стаж та сплачені внески через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Для підтвердження стажу, отриманого до 2004 року, підприємці мають надати документи про сплату внесків. Це можуть бути квитанції, платіжні доручення, поштові перекази або відповідні відомості з ПФУ.

Якщо бізнесмен працював на спрощеній системі оподаткування до 1 січня 2004 року, для зарахування стажу підійдуть:

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свідоцтво платника єдиного податку;

спеціальний торговий патент;

патент про сплату фіксованого прибуткового податку;

довідка про реєстрацію підприємницької діяльності за спрощеною системою.

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Також підтвердити періоди роботи можна за допомогою даних із Реєстру застрахованих осіб. Окремі правила діють для підприємців, які перебували на спрощеній системі або платили фіксований податок у такі періоди:

з 1 січня 1998 року до 30 червня 2000 року включно — стаж зараховують на підставі довідки про реєстрацію підприємця;

з 1 липня 2000 року до 31 грудня 2017 року включно — стаж враховують за умови сплати страхових внесків або ЄСВ, незалежно від їхнього розміру (крім випадків, коли особа була законно звільнена від цих виплат).

Порядок підтвердження цих періодів регулюється Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та іншими урядовими нормативними актами.

Пенсія в Україні — останні новини

Нагадаємо, Мінісоцполітики готує новий проєкт масштабної пенсійної реформи, яка має підвищити рівень заміщення зарплати до 40-60%, врегулювати виплати військовим та вирівняти пенсійний вік, щоб подолати глибоку кризу та бідність серед літніх українців.

Раніше ми писали, що частина українців може отримати одноразову грошову допомогу під час виходу на пенсію. У ПФУ пояснили, хто має право на виплату та за яких умов вона призначається.

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