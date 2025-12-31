Частина українців отримає "зимову тисячу" у січні

«Зимова тисяча» / © ТСН

Українці, які оформили заявку на «Зимову підтримку» після 16 грудня, почнуть отримувати виплати 1000 грн вже на початку січня 2026 року. Уряд повідомив про рекордну кількість звернень — допомогу вже запросили 18 млн громадян.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Громадяни, які подали заявки на участь у програмі «Зимова підтримка» від 16 грудня, почнуть отримувати 1000 грн на початку січня наступного року. Після зарахування коштів одержувачам надійде відповідне SMS-повідомлення.

У межах програми було подано рекордну кількість заявок — 18 млн, тоді як торік їх було 14,4 млн. Більшість звернень, а саме 14,3 млн, українці оформили онлайн через застосунок «Дія». Серед них — 3,3 млн заявок на дітей, і за всіма цими зверненнями виплати вже нараховані.

Ще 1,9 млн заяв подали у відділеннях «Укрпошти», зокрема 124 тис. — на дітей; за цими заявками виплати продовжуються. Майже 2 млн пенсіонерів та отримувачів соціальних виплат, які користуються послугами «Укрпошти», вже отримали «зимову тисячу» на спеціальний рахунок разом із плановими виплатами.

На що можна витратити «зимову тисячу»?

Отримані кошти дозволено використовувати на придбання товарів українського виробництва — зокрема продуктів харчування (за винятком підакцизних), ліків та книжок. Також ними можна оплатити комунальні і поштові послуги або перерахувати на благодійність.

У відомстві зазначають, що найчастіше допомогу спрямовують саме на оплату комуналки, купівлю медикаментів і продуктів.

Перелік торговельних мереж, де доступна оплата в межах «Зимової підтримки», поступово розширюється. Наразі продукти можна придбати в магазинах «Близенько», Auchan, SPAR, Varus, Torba, «Сім23», «Сімі», Novus, Liga Prim та мережах Fozzy Group — «Сільпо», «Фора», «THRASH! ТРАШ!», Fozzy.

Окрім цього, карткою «Національний кешбек» можна розраховуватися за онлайн-покупки на маркетплейсах MAUDAU та Rozetka.

Нагадаємо, для використання коштів у межах програми «Зимова підтримка» встановлено чіткі дедлайни. Гроші, отримані як «зимова тисяча» на картку «Національний кешбек» через «Дію», необхідно витратити до 30 червня 2026 року, тоді як отримувачі виплат через «Укрпошту» мають використати їх до кінця лютого 2026-го. Соціальна допомога у розмірі 6 500 грн для вразливих категорій населення доступна для використання протягом 180 днів від моменту зарахування.