Частині пенсіонерів підвищать виплати у вересні: хто отримає доплату

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У вересні в Україні не проводитимуть масового перерахунку пенсій. Однак частина пенсіонерів отримає автоматичне збільшення своїх щомісячних виплат.

Про це повідомляє «На пенсії».

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Кому та скільки додадуть пенсії у вересні

Право на додаткові кошти мають пенсіонери, які досягли 70 років, за умови, що розмір їхньої основної пенсії не перевищує 10 340,35 грн. Розмір щомісячної надбавки становить:

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від 70 до 74 років — 300 грн;

від 75 до 79 років — 456 грн;

від 80 років і старше — 570 грн.

Звертатися до Пенсійного фонду України для оформлення коштів не потрібно — розрахунок здійснюється автоматично. При цьому доплату нараховують не за весь календарний місяць, а починаючи з дня народження.

Якщо день народження припав на середину місяця, за перший місяць людина отримає пропорційну частину суми, а вже з наступного — повний розмір надбавки.

Яка середня пенсія та як розподіляються виплати

Повідомляється, станом на 1 липня середня пенсія в Україні становила 7 272,68 грн, що дещо більше за квітневий показник у 7 243,49 грн.

Більшість українських пенсіонерів отримують виплати до 5 000 грн. Зокрема, понад 4,1 млн осіб (більш ніж 41% від загальної кількості) мають пенсію від 3 001 до 5 000 грн.

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Статистика виплат у вищих категоріях така:

від 5 001 до 6 000 грн отримують 1 487 429 осіб (середній розмір — 5 378,23 грн);

від 6 001 до 7 000 грн — 827 131 особа (середня виплата — 6 450,87 грн);

від 7 001 до 8 000 грн — 566 649 осіб (середня виплата — 7 475,07 грн);

від 8 001 до 9 000 грн — 426 819 осіб (середня виплата — 8 476,89 грн);

від 9 001 до 10 000 грн — 335 127 осіб (середня виплата — 9 469,24 грн).

Виплати понад 30 000 грн нараховують 29 530 пенсіонерам, а середній розмір пенсії у цій групі становить 47 842,87 грн.

Програма щомісячних доплат для осіб від 70 років діє в Україні з 2020–2022 років. На відміну від щорічної березневої індексації, ці виплати призначаються персонально впродовж усього року після досягнення людиною відповідного віку.

Пенсія в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні готують зміни до пенсійної системи, які можуть суттєво вплинути на виплати частини пенсіонерів. Один із ключових орієнтирів запропонованої реформи — мінімальна пенсійна виплата на рівні 6 000 гривень.

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Пенсію за віком можна оформити онлайн через вебпортал Пенсійного фонду України, мобільний застосунок «Пенсійний фонд» або портал «Дія».

До слова, у серпні деякі українці отримають разову виплату до Дня Незалежності розміром до 3 100 грн.

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