Частині пенсіонерів підвищать виплати від 1 липня: хто отримає надбавки

Пенсії підвищать / © ТСН

Реклама

Від 1 липня 2026 року окремі українські пенсіонери зможуть розраховувати на збільшення щомісячних виплат.

Про це йдеться на порталі «На пенсії».

Хто отримає підвищення

В Україні продовжує діяти система щомісячних компенсаційних доплат для громадян похилого віку. Розмір надбавки залежить від вікової категорії пенсіонера:

Реклама

громадяни віком від 70 до 74 років отримують додатково 300 грн;

пенсіонерам від 75 до 79 років передбачена доплата 456 грн;

особам віком від 80 років і старше виплачують 570 грн.

Такі надбавки нараховуються автоматично, тому звертатися до Пенсійного фонду для їх оформлення не потрібно.

Коли нараховують доплату

Важливо враховувати, що вікова надбавка починає діяти не з початку місяця, а з дня народження пенсіонера. Тому якщо людина досягає відповідного віку, наприклад, у другій половині місяця, то перша виплата буде нарахована лише за кілька днів до його завершення.

У повному обсязі надбавка виплачуватиметься вже з наступного місяця.

Кому доплату не призначать

Законодавство передбачає обмеження для пенсіонерів із вищими виплатами. Вікові надбавки не нараховують громадянам, якщо загальний розмір їхньої пенсії перевищує 10 340,35 грн.

Реклама

Таким чином, право на доплату мають лише ті пенсіонери, чиї виплати не перевищують встановлений поріг.

Чому пенсії втрачають купівельну спроможність

Експерти звертають увагу, що навіть після індексацій та перерахунків пенсійна система України стикається з проблемою швидкого знецінення виплат через інфляцію.

Під час призначення пенсії для розрахунку використовується середня зарплата за попередні роки, яка часто вже не відповідає актуальній економічній ситуації. Через це реальна купівельна спроможність новопризначених пенсій з часом зменшується.

Пенсійна реформа залишається актуальною

За оцінками фахівців, середній рівень пенсійного забезпечення в Україні все ще суттєво поступається європейським стандартам. У багатьох країнах пенсія становить близько 40% від попереднього заробітку людини, тоді як в Україні цей показник часто є нижчим.

Реклама

Наразі липневе підвищення пенсій торкнеться лише окремих категорій пенсіонерів, які досягнуть визначеного віку. Водночас уряд продовжує працювати над новою пенсійною реформою, концепцію якої планують представити найближчим часом.

Новини партнерів