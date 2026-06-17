Частині українців можуть дорахувати стаж до пенсії: кого це стосується

Пенсія

Реклама

Українцям можуть зарахувати до страхового стажу період догляду за малолітньою дитиною. Це може вплинути на право на пенсію та її розмір, якщо відповідні періоди не були враховані раніше або потребують документального підтвердження.

Деталі повідомили у Головному управлінні Пенсійного фонду України.

За чинними правилами, час догляду непрацюючої матері за дитиною зараховується до страхового стажу, але не довше ніж до досягнення кожною дитиною трирічного віку.

Реклама

Якщо людина перебувала у трудових відносинах із підприємством, установою чи організацією та оформила відпустку для догляду за дитиною до трьох років, цей період також зараховується до загального страхового стажу.

Що змінилося з 2026 року

З 1 січня 2026 року до законодавства внесли зміни щодо осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню.

Йдеться, зокрема, про людей, які доглядають за дитиною до досягнення нею одного року та отримують відповідну допомогу по догляду, допомогу при народженні дитини або допомогу при усиновленні.

Також до цієї категорії належать особи, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до трьох років, а також непрацюючі особи, які доглядають за дитиною віком від одного до трьох років.

Реклама

Як підтвердити стаж за догляд за дитиною

Період догляду за кожною дитиною до трирічного віку до 31 грудня 2003 року зараховується на підставі свідоцтва про народження дитини або паспорта дитини.

За 2004 рік такий період для непрацюючої особи підтверджується довідкою органів соціального захисту про отримання або неотримання допомоги, а також свідоцтвом про народження дитини.

Після 2004 року стаж зараховується за умови наявності відповідних даних в індивідуальних відомостях про застраховану особу.

Період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами з 1 січня 2004 року до 30 червня 2013 року включно підтверджується свідоцтвом про народження дитини, наказом про надання відпустки для догляду за дитиною до трьох років та індивідуальними відомостями про застраховану особу.

Реклама

Коли догляд за дитиною зараховують до пільгового стажу

Відпустка для догляду за дитиною до трьох років зараховується не лише до загального стажу, а й до стажу роботи за спеціальністю.

Крім того, період перебування жінки в оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до трьох років, а також у відпустці для догляду за дитиною до шести років може зараховуватися до стажу роботи за спеціальністю за тією посадою, яку обіймала людина.

За наявності підтверджувальних документів цей період також може бути врахований до пільгового стажу для визначення права на пенсію на пільгових умовах.

Пільговий стаж підтверджується записами у трудовій книжці та уточнювальними довідками, виданими підприємствами, установами, організаціями або їхніми правонаступниками на підставі первинних документів.

Реклама

Для підтвердження такого стажу подається довідка за встановленою формою. Якщо документи оформлені належним чином, час догляду за дитиною до трьох або шести років можуть врахувати при визначенні права на пільгову пенсію.

Пенсія в Україні 2026 — останні новини

В Україні громадяни, яким не вистачає страхового стажу для виходу на пенсію, можуть оформлювати добровільні внески до Пенсійного фонду. Частина людей розглядає такий варіант заздалегідь — за кілька років до пенсійного віку.

Водночас економісти застерігають, що “купівля” стажу наперед не завжди є фінансово вигідною. Зокрема, заслужений економіст України Олег Пендзин зазначав, що з погляду розрахунків значно раціональніше накопичувати ці кошти на власному рахунку, ніж заздалегідь перераховувати їх до Пенсійного фонду.

Також 2026 року для окремих категорій пенсіонерів передбачені підвищені виплати. Зокрема, у липні частина українців може отримувати пенсію на рівні 16 500 грн. Йдеться про окремих учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, яким через катастрофу встановили інвалідність.

Реклама

Такі виплати регулюються нормами закону №1584-ІХ. Право на пенсію у розмірі 16 500 грн з урахуванням доплат і підвищень мають, зокрема, особи з інвалідністю другої групи з числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Новини партнерів