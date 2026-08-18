Частині українців можуть повернути гроші за оренду житла: хто отримає виплату

Оренда житла в Україні / © ТСН.ua

Реклама

Держава може повернути частину сплаченого податку на доходи фізосіб (ПДФО) за оренду житла внутрішньо переміщеним особам. Скористатися таким правом можуть українці з офіційним заробітком та довідкою ВПО за певних умов.

Про це повідомило Головне управління ДПС у Миколаївській області.

Реклама

Українці зі статусом внутрішньо переміщених осіб, які офіційно орендують житло, за певних умов можуть скористатися податковою знижкою. Йдеться про повернення частини податку на доходи фізичних осіб, сплаченого із зарплати. Відповідне право передбачене статтею 166 Податкового кодексу України.

Реклама

Хто з ВПО може отримати податкову знижку?

Скористатися податковою знижкою можуть фізичні особи, які одночасно відповідають кільком вимогам. Передусім громадянин повинен мати довідку ВПО та офіційно орендувати квартиру чи будинок. Крім того, він має отримувати зарплату, з якої сплачується ПДФО.

Також необхідно, щоб у власності людини не було придатного для проживання житла за межами тимчасово окупованих територій і територій, де ведуться бойові дії.

Ще одна обов’язкова умова — громадянин не повинен отримувати субсидію або компенсацію з бюджету на проживання.

Які витрати можна врахувати для податкової знижки?

До податкової знижки дозволяється включити кошти, фактично сплачені протягом звітного року за договором оренди житла. Сума податкової знижки не може бути більшою за річний оподатковуваний дохід платника податку, отриманий у вигляді зарплати.

Реклама

Перелік документів для оформлення податкової знижки

Для оформлення знижки потрібно підготувати такі документи:

копію паспорта та РНОКПП;

довідку ВПО;

договір оренди житла;

документи, що підтверджують оплату оренди: квитанції, чеки, банківські виписки тощо;

довідку від роботодавця про отримані доходи та сплачені податки;

банківські реквізити для повернення коштів.

Як подати документи?

Після збору необхідних документів потрібно подати декларацію про майновий стан і доходи до органу контролю за місцем реєстрації.

Зробити це можна кількома способами:

особисто звернутися до Центру обслуговування платників, надіслати документи поштою з повідомленням про вручення, подати документи в електронному вигляді через Електронний кабінет платника.

Після отримання декларації податкова проводить камеральну перевірку та перевіряє документи, які підтверджують понесені витрати. Якщо право на податкову знижку підтвердять, відповідну суму перерахують на банківський рахунок платника податків.

Реклама

Коли можна отримати податкову знижку?

Повернення частини ПДФО можливе лише за витратами, які підтверджені відповідними документами. Скористатися правом на податкову знижку можна до кінця року, що настає за звітним. Якщо громадянин не подасть декларацію у визначений строк, право на отримання знижки за цей рік на наступні роки не переноситься.

До слова, в Україні набув чинності новий закон «Про основні засади житлової політики», який запроваджує фонд соціального житла для оренди. Базовий принцип передбачає, що орендна плата не перевищуватиме 30% доходу родини, а різницю компенсуватиме держава або громада, покриваючи для вразливих категорій до 100% вартості. Пріоритет у соціальній оренді мають ВПО, ветерани та постраждалі від війни.

Новини партнерів

Новини партнерів