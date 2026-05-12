Частині українців можуть скасувати пенсію по інвалідності: що треба знати

Пенсії по інвалідності

В Україні частині громадян можуть призупинити або скасувати пенсію по інвалідності, якщо вони не підтвердять свій статус у встановленому порядку.

У Пенсійному фонді наголошують: у більшості випадків така пенсія призначається не довічно, а на визначений строк.

Після завершення цього періоду людині необхідно пройти повторне оцінювання та підтвердити право на виплати. Якщо цього не зробити, Пенсійний фонд може зупинити нарахування пенсії до з’ясування обставин.

Кого перевіряють насамперед

Особливу увагу зараз приділяють чоловікам віком від 25 до 60 років, які мають другу або третю групу інвалідності. Для частини з них повторна перевірка є обов’язковою умовою для продовження виплат.

Йдеться не лише про формальне підтвердження групи інвалідності. У межах оновленого підходу держава оцінює, як стан здоров’я людини впливає на її повсякденне функціонування: працездатність, здатність до самообслуговування та адаптацію до звичайного життя.

Якщо людина не проходить оцінювання у визначені строки, виплати можуть тимчасово призупинити.

Чи є винятки під час воєнного стану

Під час воєнного стану для окремих категорій громадян передбачені винятки. Якщо людина не може пройти повторний огляд із причин, визначених урядом, пенсію можуть продовжити до моменту проведення оцінювання.

У деяких випадках виплати можуть зберігатися щонайменше на шість місяців після завершення воєнного стану.

Водночас експерти попереджають про ризики для людей із хронічними захворюваннями. Через бюрократичні затримки, черги або складність збору медичних документів частина громадян може тимчасово залишитися без грошей навіть за наявності реальних підстав для виплат.

Чи можна поновити пенсію по інвалідності

Якщо пенсію призупинили через непройдений повторний огляд, її можна поновити. Для цього потрібно пройти оцінювання, підтвердити статус інвалідності та подати необхідні документи.

У Пенсійному фонді пояснюють, що рішення про відновлення виплат ухвалюють після перевірки всіх обставин і підтвердження права на пенсію.

Однак процедура може тривати певний час через навантаження на систему, черги та необхідність додаткових медичних документів.

Який розмір пенсії по інвалідності

В Україні люди з інвалідністю можуть отримувати страхову пенсію або державну соціальну допомогу. Це залежить від наявності страхового стажу та встановленої групи інвалідності.

Якщо людина має необхідний страховий стаж, їй призначають пенсію по інвалідності. Її розмір залежить від групи, ступеня втрати працездатності та попереднього заробітку.

Якщо страхового стажу недостатньо, громадянин може претендувати на соціальну допомогу від держави. Її розмір розраховується з урахуванням прожиткового мінімуму та групи інвалідності.

Пенсії в Україні — останні новини

У Пенсійному фонді також нагадали, що окремі пенсіонери повинні проходити фізичну ідентифікацію, щоб і надалі отримувати виплати.

Це стосується, зокрема, громадян, які тимчасово перебувають за кордоном. Для них виплата пенсії на рахунки в українських банках здійснюється за умови проходження ідентифікації до 31 грудня кожного календарного року.

Тобто, щоб отримувати пенсію у 2027 році, потрібно пройти ідентифікацію до кінця 2026-го.

Пенсіонери, які виїхали з тимчасово окупованих територій і проживають на підконтрольній Україні території, мають надати повідомлення про неотримання пенсійного забезпечення від держави-агресорки РФ. Якщо в електронній пенсійній справі вже є дані про переведення пенсії з ТОТ на підконтрольну територію, щорічна ідентифікація не потрібна.

Ще одна проблема, на яку звертають увагу фахівці, — неточності у трудовому стажі та зарплатних даних за 1990-ті роки.

У той період облік часто вівся на паперових носіях, частина архівів могла бути втрачена, а багато підприємств уже припинили діяльність. Через це окремі роки роботи можуть не врахувати, а заробіток — не підтвердити документально.

Такі помилки безпосередньо впливають на розмір пенсії. Тому громадянам радять перевіряти свій страховий стаж і, за потреби, подавати документи для його уточнення.

