Частині українців нарахують майже 19 тисяч гривень пенсії: кого стосується

Пенсія в Україні

У травні 2026 року розмір пенсії для людей з інвалідністю I групи залишиться незмінним і відповідатиме показникам після березневої індексації.

Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області.

Пенсія для людей з інвалідністю I групи — яка сума

Розмір пенсії в Україні залежить від статусу особи та її доходів. Виділяють дві основні групи отримувачів: цивільні громадяни, а також військові та ветерани.

Для цивільних осіб з інвалідністю I групи виплата становить 100% пенсії за віком. Остаточна сума розраховується індивідуально та залежить від:

тривалості страхового стажу;

розміру офіційної заробітної плати;

різноманітних надбавок (за вік, понаднормовий стаж тощо).

У разі відсутності необхідного стажу особі може бути призначена державна соціальна допомога замість пенсії.

Виплати для військовослужбовців

Для військових передбачені значно вищі суми, оскільки їхня пенсія становить 100% від грошового забезпечення. До цієї суми входять посадовий оклад, виплати за військове звання та інші постійні надбавки.

Держава встановила мінімальні гарантії для захисників: для людей з інвалідністю I групи виплата не може бути меншою ніж 18 885 гривень. Якщо за розрахунками сума є нижчою, держава автоматично нараховує доплату до цього рівня.

Одноразова допомога для військових

Окрім щомісячного пенсійного забезпечення, військові мають право на одноразову грошову допомогу за умови встановлення групи інвалідності:

1 331 200 грн — якщо інвалідність настала внаслідок бойового поранення;

399 360 грн — якщо причиною стала хвороба під час проходження служби.

Порядок подання документів залежить від статусу особи: чинні військові оформлюють допомогу через свою військову частину, а звільнені в запас — через територіальні центри комплектування (ТЦК).

