Частині українців піднімуть зарплати на 70%: коли і хто в списку

Гроші / © УНІАН

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Від 1 січня 2027 року посадові оклади працівників державних і комунальних закладів культури України зростуть на 70%. Для окремих категорій, яким уже нараховують підвищувальні коефіцієнти, збільшення становитиме 40%.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики — міністерка культури Тетяна Бережна.

За її словами, відповідне рішення ухвалив уряд. Воно також поширюється на працівників Українського культурного фонду та Українського інституту книги.

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Загалом підвищення стосуватиметься понад 118 тисяч працівників культури по всій Україні.

Бережна нагадала, що тарифні розряди у сфері культури не переглядали від 2009 року. Через це працівники з 1-го до 14-го тарифного розряду фактично отримували зарплати на рівні мінімальної, незалежно від кваліфікації та досвіду.

За даними Державної служби статистики, у 2025 році середня місячна зарплата працівників бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури становила 22 721 гривню. Водночас середня зарплата в економіці України сягала 39 758 гривень.

У Мінкульті зазначають, що така різниця призводила до відтоку кадрів і втрати кваліфікованих фахівців.

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За словами Бережної, команда міністерства працювала над рішенням щодо підвищення оплати праці протягом пів року.

Вона додала, що це лише перший етап реформи. Наступним має стати перехід до сучасної системи оплати, за якої винагорода залежатиме від професійності, відповідальності та результатів роботи.

Зарплата в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні підвищать заробітні плати працівникам сфери освіти та соціального захисту. Кабмін розподілив 6,6 млрд грн між 24 обласними бюджетами для фінансування зарплат освітянам. Більшу підтримку отримають регіони з меншими бюджетними надходженнями. Для територій з ризиками бойових дій держава компенсує до 80% витрат.

Також навесні 2026 року офіційна середня зарплата в Україні сягнула 30 тис. грн. Однак за словами експерта Руслана Чорного, реальна середня зарплата без урахування виплат військовим становить менше 20 тисяч гривень. У громадах цей показник ще нижчий — від 6 до 12 тисяч гривень.

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