Частині українців можуть підвищити зарплати: кого це торкнеться

Уряд розробив проєкт постанови, що передбачає суттєве зростання посадових окладів для більшості категорій працівників.

У 2026 році в Україні планується зміна правил нарахування заробітної плати працівникам органів місцевого самоврядування. Кабінет Міністрів розробив проект постанови, що передбачає оновлення схем посадових окладів. Головна мета ініціативи — усунути значні розбіжності у доходах між державними службовцями та представниками місцевої влади.

Про це йдеться в проекті постанови зі змінами до постанови № 268.

Основною причиною перегляду цифр називають диспропорцію в оплаті праці. Раніше, на початку року, в Україні вже зросли оклади державних службовців, що створило нерівність у порівнянні з посадовцями громад. Згідно з пояснювальною запискою до ініціативи, оновлення схем покликане відновити справедливість та забезпечити конкурентний рівень доходів у місцевому самоврядуванні.

Скільки отримуватимуть посадовці

Проект постанови пропонує конкретні суми посадових окладів для різних рівнів управління. Згідно з новими схемами, виплати можуть виглядати наступним чином:

  • Керівник обласної ради: понад 30 000 грн;

  • Заступники керівника облради: від 23 000 до 26 000 грн;

  • Начальники управлінь: від 13 000 до 16 000 грн;

  • Спеціалісти різних категорій: від 8 000 до 11 000 грн.

Крім того, проєкт передбачає розширення класифікації посад. Зокрема, у громадах з’явиться нова позиція — державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель. Також заплановано уточнення структури посад у громадах різного рівня — від обласних до сільських і селищних рад.

Реформа не потребуватиме залучення додаткових коштів з державного чи місцевих бюджетів. Автори проєкту наголошують на фінансовій збалансованості ініціативи.

«Реалізація змін не вимагатиме додаткових витрат з бюджетів, адже виплати будуть здійснюватися у рамках уже затверджених фондів оплати праці», — зазначається в урядовому документі.

Зростання зарплат в Україні — останні новини:

Нагадаємо, в Україні зафіксували стрімке зростання медіанних зарплат, особливо у робітничих професіях, про що свідчить дослідження «OLX Робота».

Згідно з даними, найвищі доходи мають стоматологи — близько 150 тис. грн. Серед інших високооплачуваних спеціальностей — рихтувальники (70 тис. грн), автомаляри (60 тис. грн) та автоелектрики, де зафіксовано значне зростання зарплат.

У будівельній сфері фасадники, штукатури та мулярі отримують у середньому від 65 до 67,5 тис. грн, демонструючи приріст до 30%. Також високі зарплати зберігаються у логістиці — далекобійники заробляють близько 60 тис. грн.

У діапазоні 40–50 тис. грн перебувають доходи будівельників, плиточників, монтажників і механіків, а в межах 35–40 тис. грн — електриків, підсобників та токарів.

Загалом дослідження показує, що найбільші зарплати пропонують у сферах автосервісу, будівництва, виробництва та логістики, де за рік зафіксовано зростання на 30–40%.

Також, у січні 2026 року середня зарплата державних службовців в Україні становила 53,29 тис. грн, що приблизно на 4 тис. грн більше, ніж роком раніше.

За даними Міністерства фінансів, найвищі виплати отримували працівники НКРЕКП — у окремих випадках понад 80 тис. грн на місяць. Загалом інформація охоплює 165,5 тис. держслужбовців, з яких більшість працює у центральних органах влади та їхніх підрозділах.

Водночас рівень оплати суттєво відрізняється: у центральних органах — близько 53,3 тис. грн, у територіальних підрозділах — 31,5 тис. грн, а на місцевому рівні — від 15,5 до 24 тис. грн. Аналітичні дані також свідчать, що у 2025 році чисельність держслужбовців зменшилася, а зростання зарплат залишалося помірним.

