Частину соціальних виплат хочуть скасувати: хто залишиться без допомоги

Базова соціальна допомога

В Україні хочуть замінити частину соціальних виплат. Деякі з них пропонують скасувати. Натомість може запрацювати базова соціальна допомога.

Хто зможе претендувати на базову соціальну допомогу і які виплати нардепи пропонують змінити — йдеться у законопроєкті 15094 Верховної Ради України.

У законопроєкті йдеться, що частину соціальних виплат, які українці отримують зараз, можуть замінити на виплату, що матиме назву «базова соціальна допомога».

У документі пропонують відмовитися від окремих виплат для малозабезпечених сімей та людей, які не мають права на пенсію. Однак виплати вони не втратять. Їхня виплата у такому разі зміниться на базову соціальну допомогу.

Ініціатива має на меті зробити таку фінансову допомогу інструментом подолання бідності та стабілізації ситуації в Україні.

Наразі невідомо про суму такої соціальної допомоги. Йдеться, що її розмір визначатимуть щороку, орієнтуючись на державний бюджет.

Базова соціальна допомога не може бути меншою за прожитковий мінімум станом на 1 січня поточного року. Станом на 2026 рік прожитковий мінімум становить 3209 грн, а для працездатних українців — 3328 грн.

Нову базову соціальну допомогу для родин, у випадку ухвалення закону, розраховуватимуть за такою формулою: 100% базової величини на першого члена родини та по 100% на кожного наступного. Загальну суму виплат формуватимуть на основі кількості людей у родині.

Допомогу призначатимуть на одного з членів родини на термін 6 місяців з можливістю продовження.,

Отримання такої допомоги планують зробити незалежним від факту працевлаштування. Отримувачі допомоги будуть зобов’язані активно шукати роботу. Законопроєкт передбачає тристоронню угоду: між органом, який призначає допомогу, отримувачем та територіальною громадою.

Таким чином, українців стимулюватимуть до повернення на ринок праці.

У пояснювальній записці до законопроєкту також йдеться, що до коштів додаватимуться соціальні послуги, необхідні конкретній людині чи родині. Крім усього, кожна родина отримуватиме індивідуальний план підтримки. Подавати на базову соціальну допомогу людей зможуть і територіальні громади.

Наразі зміни ще не відбулися, адже законопроєкт перебуває на розгляді.

Нагадаємо, уряд України вирішив виплатити додаткову допомогу по 6500 грн сім’ям, які виховують дітей з інвалідністю. Її можуть отримати близько 8700 сімей, які виховують дітей з інвалідністю підгрупи А.

Допомога є одноразовою. Виплати профінансують з донорських коштів. На ці потреби виділено 56,6 млн грн. Допомога розрахована на родини, що живуть у прифронтових громадах.

Крім цього, серед нових соціальних виплат також можна отримати 12 тисяч гривень. Цей вид допомоги має назву «Дитина не одна». Її виплачують на дітей, які лишилися без батьківського піклування, однак ще не мають офіційного статусу сиріт.

Отримати таку допомогу можуть люди, які тимчасово виховують дитину. Допомога поширюється на дітей, чиї батьки загинули, зникли безвісти, перебувають у полоні, на тимчасово окупованій території або позбавлені свободи.