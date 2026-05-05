ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
365
Час на прочитання
3 хв

Часу залишилось обмаль: як українцям самостійно оцифрувати трудову — інструкція

Фахівці розповіли, які додаткові документи можуть знадобитися та які вимоги до скан-копій.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Коментарі
Трудова книжка

Трудова книжка / © УНІАН

В Україні триває процес діджиталізації послуг, і збереження інформації про страховий стаж громадян не є винятком. Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області оприлюднило роз’яснення щодо того, як громадяни можуть самостійно завантажити скан-копію трудової книжки через вебпортал електронних послуг.

Про це пише «Судово-юридична газета».

Переведення документів у цифровий формат має низку суттєвих переваг для працівників. У Пенсійному фонді наголошують на безпеці такого способу зберігання даних.

«Електронна трудова книжка є цифровим аналогом паперової та дозволяє зменшити ризики її пошкодження, втрати або підробки, а також забезпечує захист персональних даних», — зазначають фахівці.

Відповідний сервіс вже доступний на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Через нього користувачі можуть подати не лише скановані копії трудової книжки, а й інших документів, що підтверджують трудовий стаж.

Як подати скан-копії

Для того, щоб перевести трудову книжку в електронний формат, необхідно виконати кілька простих кроків:

  • Увійти до особистого кабінету на вебпорталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

  • У лівому меню обрати розділ «Комунікації з ПФУ», а далі перейти у вкладку «Відомості про трудові відносини».

  • Заповнити загальні дані та обов’язково надати згоду на обробку персональних даних.

  • Завантажити кольорові скан-копії сторінок трудової книжки у форматі PDF або JPEG.

У ПФУ звертають увагу на чіткі вимоги до завантажених файлів. Скановані сторінки потрібно подавати виключно у хронологічному порядку. Вони мають бути чіткими, кольоровими та містити всі реквізити документа: назву, серію, номер, дату видавання, печатки, підписи, ПІБ власника та записи про роботу.

Рекомендована роздільна здатність для сканування становить 300 dpi, а розмір кожного окремого файлу не повинен перевищувати 1 МБ.

Окрім самої трудової книжки, громадяни можуть додати скан-копії інших документів для підтвердження страхового стажу. Зокрема, це:

  • документи про освіту;

  • свідоцтво про народження дитини (для жінок);

  • військовий квиток;

  • інші документи, що підтверджують періоди роботи (за потреби).

Після того, як всі необхідні документи завантажені, їх потрібно підписати за допомогою КЕП і натиснути кнопку «Відправити до ПФУ». Перевірити результати та статус розгляду своєї заяви громадяни завжди можуть у розділі «Мої звернення», який є в особистому кабінеті на порталі.

Оцифрування трудових книжок — останні новини

Нагадаємо, до 10 червня громадяни мають оцифрувати свої документи. Це необхідно для коректного обліку страхового стажу та уникнення проблем із нарахуванням пенсії.

Як зазначають у Верховній Раді, через помилки у паперових трудових книжках або неточності в записах дані можуть не збігатися з інформацією у Пенсійному фонді. Оцифрування дозволяє заздалегідь виявити розбіжності та виправити їх, щоб не втратити частину майбутніх пенсійних виплат.

До слова, подані сканкопії можуть розглядатися Пенсійним фондом упродовж тривалого часу — інколи місяцями.

Статус поданої заявки може відрізнятися: якщо вона перебуває «в роботі» або «в опрацюванні», повторно подавати документи не потрібно. У разі статусу «відхилено» заяву слід подати повторно після виправлення помилок. Статус «виконано» означає, що дані внесені, однак рекомендується перевірити зауваження у повідомленнях.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
365
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie