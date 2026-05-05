В Україні триває процес діджиталізації послуг, і збереження інформації про страховий стаж громадян не є винятком. Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області оприлюднило роз’яснення щодо того, як громадяни можуть самостійно завантажити скан-копію трудової книжки через вебпортал електронних послуг.

Переведення документів у цифровий формат має низку суттєвих переваг для працівників. У Пенсійному фонді наголошують на безпеці такого способу зберігання даних.

«Електронна трудова книжка є цифровим аналогом паперової та дозволяє зменшити ризики її пошкодження, втрати або підробки, а також забезпечує захист персональних даних», — зазначають фахівці.

Відповідний сервіс вже доступний на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Через нього користувачі можуть подати не лише скановані копії трудової книжки, а й інших документів, що підтверджують трудовий стаж.

Як подати скан-копії

Для того, щоб перевести трудову книжку в електронний формат, необхідно виконати кілька простих кроків:

Увійти до особистого кабінету на вебпорталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

У лівому меню обрати розділ «Комунікації з ПФУ», а далі перейти у вкладку «Відомості про трудові відносини».

Заповнити загальні дані та обов’язково надати згоду на обробку персональних даних.

Завантажити кольорові скан-копії сторінок трудової книжки у форматі PDF або JPEG.

У ПФУ звертають увагу на чіткі вимоги до завантажених файлів. Скановані сторінки потрібно подавати виключно у хронологічному порядку. Вони мають бути чіткими, кольоровими та містити всі реквізити документа: назву, серію, номер, дату видавання, печатки, підписи, ПІБ власника та записи про роботу.

Рекомендована роздільна здатність для сканування становить 300 dpi, а розмір кожного окремого файлу не повинен перевищувати 1 МБ.

Окрім самої трудової книжки, громадяни можуть додати скан-копії інших документів для підтвердження страхового стажу. Зокрема, це:

документи про освіту;

свідоцтво про народження дитини (для жінок);

військовий квиток;

інші документи, що підтверджують періоди роботи (за потреби).

Після того, як всі необхідні документи завантажені, їх потрібно підписати за допомогою КЕП і натиснути кнопку «Відправити до ПФУ». Перевірити результати та статус розгляду своєї заяви громадяни завжди можуть у розділі «Мої звернення», який є в особистому кабінеті на порталі.

Нагадаємо, до 10 червня громадяни мають оцифрувати свої документи. Це необхідно для коректного обліку страхового стажу та уникнення проблем із нарахуванням пенсії.

Як зазначають у Верховній Раді, через помилки у паперових трудових книжках або неточності в записах дані можуть не збігатися з інформацією у Пенсійному фонді. Оцифрування дозволяє заздалегідь виявити розбіжності та виправити їх, щоб не втратити частину майбутніх пенсійних виплат.

До слова, подані сканкопії можуть розглядатися Пенсійним фондом упродовж тривалого часу — інколи місяцями.

Статус поданої заявки може відрізнятися: якщо вона перебуває «в роботі» або «в опрацюванні», повторно подавати документи не потрібно. У разі статусу «відхилено» заяву слід подати повторно після виправлення помилок. Статус «виконано» означає, що дані внесені, однак рекомендується перевірити зауваження у повідомленнях.

