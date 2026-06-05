Черчилля можуть прибрати з британських грошей: ким замінять його портрет

Прем’єр-міністр Великої Британії часів Другої світової війни Уинстон Черчилль

Реклама

Банк Англії опинився в центрі політичних дискусій через суперечливе рішення замінити портрети історичних постатей на зображення місцевої дикої природи. Фінансова установа дала британцям один місяць, щоб шляхом публічного голосування обрати нові символи для національних банкнот номіналом п’ять, десять, двадцять та п’ятдесят фунтів стерлінгів.

Про незвичні пропозиції для нового дизайну грошей та обурення деяких політиків пише Politico.

Від птахів до комах

До короткого списку претендентів увійшли вісімнадцять видів ссавців, птахів, земноводних, комах та риб, яких ретельно відібрала група експертів. Громадськість зможе обирати між класичними британськими символами, такими як атлантичний тупик, руда лисиця чи звичайний рибалочка.

Реклама

Водночас у списку є і менш очікувані кандидати, зокрема соснова куниця, орлан-білохвіст або навіть звичайна жаба, яка має досить високі шанси на перемогу.

Жодних домашніх улюбленців

Представники банку одразу попередили, що на нових грошах не буде місця для домашніх тварин чи іноземних видів. Тому фанатам Вінстона Черчилля не варто сподіватися на появу британського бульдога, адже розглядаються лише затверджені кандидатури.

З часом із грошей поступово зникнуть обличчя не лише прем’єр-міністра часів Другої світової війни, а й письменниці Джейн Остін, художника Вільяма Тернера та математика Алана Тюрінга.

Критика та вирішальний голос

Такі кардинальні зміни вже викликали хвилю критики серед консервативних британських політиків. Лідер партії Reform UK Найджел Фараж різко засудив цю ініціативу, звинувативши центральний банк у надмірній прихильності до сучасних трендів через бажання замінити героя війни на тварин.

Реклама

Громадяни можуть віддати свої голоси до третього липня, щоб допомогти сформувати фінальну четвірку лідерів. Проте остаточне рішення ухвалюватиме не громадськість, а безпосередньо очільник Банку Англії Ендрю Бейлі. Саме за ним залишається вирішальне слово щодо дизайну кожної нової банкноти.

Новини партнерів