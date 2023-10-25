Через борги “Укренерго” енергоринку загрожує криза, а опалювальний сезон під загрозою – експерт

Це зазначає економічний експерт Борис Кушнірук у своєму блозі виданню "Цензор.НЕТ".

Він зазначив, що станом на середину жовтня, заборгованість «Укренерго» тільки перед виробникам з ВДЕ сягнула 31,2 млрд грн. Згідно з даними “Гарантованого покупця”, рівень розрахунків із “зеленими” виробниками за 2022 рік склав 55%, а за 2023 – 52%. З урахуванням боргу перед учасниками балансуючого ринку заборгованість “Укренерго” складає близько 50 млрд грн.

Економіст нагадав, що “Укренерго” з літа 2022 року отримала понад $1,2 млрд фінансової допомоги (близько 45 млрд грн). І це окрім обладнання, яке було передано завдяки Міненерго та західним партнерам. Призначення цих коштів – як захист та відновлення об’єктів “Укренерго”, так і підтримка ліквідності та фінансової стабільності енергоринку.

“Але на що було витрачено ці 45 мільярдів? Захисту як не було, так і немає. Як заявив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський, на початку серпня обсяг аварійно-відновлювальних робіт, виконаних "Укренерго", становив всього 7% від плану! На той момент мережі “Укренерго” постраждали на суму 9,6 млрд грн, а роботи було виконано лише на 681 млн грн. При цьому "Укренерго" було повністю забезпечено ресурсом для виконання робіт. І при цьому, з 96 необхідних трансформаторів, “Укренерго” закупило лише 16 штук. А борги як були 50 млрд, так і залишаються”, – написав Кушнірук.

Економіст задався питанням – куди поділися ці $1,2 млрд?

“Схоже, що ми всі знаємо відповідь. Перевірка Державної аудиторської служби з’ясувала, що за останні роки в “Укренерго” прямо чи непрямо було “втрачено” 68 млрд грн. Так розумію, що просто вкрадено. Аудитори довели, що “Укренерго”, укладаючи контракти з проблемними компаніями, необґрунтовано витратила сотні мільйонів гривень, які їй надали міжнародні донори та кредитори.

Схоже, аудит потрібно проводити знову. Адже голова правління “Укренерго” Володимир Кудрицький все літо повідомляв про успішні ремонти, натомість виявилося, що обсяг відновлень – лічені відсотки. Іноземні партнери надали понад мільярд доларів допомоги, а “Укренерго” все одно в астрономічних боргах, і в цей час на енергоринку назріває криза, яка прямо впливає на здатність України підготуватися до зими”, – вважає Кушнірук.

Він додав, що, ймовірно, саме неготовність “Укренерго” спровокувала появу тиждень тому Указу Президента України, яким введено в дію рішення РНБО про організацію захисту об'єктів критичної інфраструктури та енергетики.

“А що буде далі? В “Укренерго” списуватимуть блекаутина “несподівані” і “підступні” російські обстріли, а не на банальну неготовність мереж? Я думаю, що його керівництву слід усвідомити: проблема боргів і підготовка до зими – це не лише екзамен на їхню професійну придатність, а й перевірка того, на чиєму боці вони грають. І в разі його не здачі їх не залишать на другий рік, а з ними розмовлятимуть правоохоронці”, – підсумував Борис Кушнірук.