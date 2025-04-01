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Через "Дію" можна отримати 1 500 грн. на заняття спортом: для кого доступні виплати
Програма доступна для учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни.
Сервіс державних послуг «Дія» запропонував ветеранам отримати 1 500 грн. на заняття спортом.
Про це повідомили та надали інструкцію з отримання коштів в «Дії».
«Займайтеся в спортзалі, басейні чи секціях з допомогою від держави. Оформлюйте 1 500 грн. щоквартально через «Дію» та підтримуйте свою фізичну форму, знімайте стрес і знаходьте однодумців», — закликали в сервісі.
Як отримати виплати
Оприлюднено й алгоритм отримання коштів на спорт для ветеранів України.
Тож, щоби скористатися можливістю та отримати гроші, потрібно:
відкрити сервіс «Дія», а саме опцію «Ветеранський спорт»;
ознайомитися з правилами програми;
обрати «Дія.Картку» для зарахування коштів;
перевірити заявку;
натиснути «Надіслати».
Подати заявку варто до 20 квітня, а кошти надійдуть упродовж шести робочих днів, заявляють у сервісі.
Програма доступна для учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни, які мають код платника податків і підтверджений статус у Єдиному державному реєстрі ветеранів війни.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" відновила чергові онлайн-сервіси. Після кібератаки вже відновлено інтеграцію з «Армія+» для придбання квитків зі спецрезерву військовослужбовцями та моніторинг і автовикуп квитків у застосунку та на сайті. Також повернулася верифікація через «Дія.Підпис» для найбільш ажіотажних міжнародних рейсів.
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