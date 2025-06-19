Через мобілізацію вартість ремонтів квартир зросла вдвічі: які ціни

Ремонт квартир здорожчав удвічі від 2021 року / © ТСН

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Мобілізація військовозобов’язаних призвела до великого дефіциту робочої сили в будівельній галузі і, відповідно, — до зростання вартості ремонтів.

Про це пише «Економічна правда» з посиланням на Конфедерацію будівельників.

Власник однієї з будівельних компаній, який побажав залишитися анонімним, розповів, що ціни на ремонт квартир зросли щонайменше вдвічі в доларовому еквіваленті порівняно з 2021 роком.

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За його словами, зараз «золотий час» для молодих хлопців до 25 років і чоловіків 60+, які не підлягають призову до війська.

«Усіх будівельників забрали в армію. Зараз золотий час для молоді, а також для пенсіонерів, які ще можуть щось робити. Ми можемо називати будь-які розцінки. Частина людей, кому обов’язково потрібно робити ремонт, однаково на них погодиться. Календар у нас розписаний на місяці наперед», — каже підприємець.

Будівельник розповів, що вартість ремонту «під ключ» у новобудові з матеріалами та роботою становить від 800 дол. за кв. м, що співставно з ціною житла. Водночас два роки тому розцінки стартували від 600 дол. за кв. м. Капітальний ремонт старої квартири до стану «білі стіни» без меблів коштуватиме 300–400 дол. за кв. м.

Через неготовність вкладати у ремонт новобудови таку ж суму, яку віддали за купівлю, покупці надають перевагу вторинному ринку з готовим ремонтом. Саме тому ринок «вторинки» значно пожвавився.

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