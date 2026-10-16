Через одну помилку в трудовій книжці можна втратити пенсію: що необхідно перевірити

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При оформленні пенсійних виплат навіть незначні помилки в трудовій книжці часто призводять до додаткових перевірок. Пропущені печатки, відсутність підписів чи помилки в датах суттєво ускладнюють підтвердження страхового стажу.

Необхідно завчасно переглянути свої документи, щоб без поспіху виправити помилки й у разі потреби зібрати необхідні довідки, повідомляє видання «На пенсії».

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Що обов’язково треба перевірити в трудовій книжці перед оформленням пенсії

Перш за все варто перевірити першу сторінку трудової книжки, де зазначені особисті дані власника. Важливо переконатися, що прізвище, ім’я та по батькові вказані правильно, а дата народження відповідає даним паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.

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Також потрібно звернути увагу на оформлення першої сторінки. Відповідно до норм, які діяли під час її заповнення, там обов’язково мають стояти підписи власника та відповідального працівника, а також печатка організації чи кадрового відділу.

Також необхідно ретельно звірити записи про прийняття на роботу та звільнення. Переконайтеся у відсутності помилок у датах, назвах компаній і посадах, а також у тому, що формулювання про звільнення засвідчені належним чином згідно з тогочасними правилами.

При цьому слід враховувати, що стандарти ведення трудових книжок періодично змінювалися. Через це відсутність окремих реквізитів не завжди означає втрату стажу — спершу потрібно перевірити вимоги законодавства, які діяли саме на момент внесення конкретного запису.

Відсутня печатка чи підпис у трудовій: чи є ризик втратити стаж

У випадку відсутності у трудовій книжці печатки, підпису або ж інших необхідних відомостей, це ще не означає, що відповідний період роботи не буде врахований під час призначення пенсії.

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Відповідно до постанови Кабміну № 637 від 12 серпня 1993 року, яка визначає порядок зарахування трудового стажу для пенсійних виплат, у разі відсутності трудової книжки, помилок чи відсутніх записів уній, підтвердити період роботи можна за допомогою інших офіційних документів.

Залежно від обставин підтвердити періоди роботи можуть допомогти:

відомості з реєстру застрахованих осіб;

довідки з підприємств, установ та організацій;

витяги з наказів про прийняття на роботу та звільнення;

особові рахунки й відомості про нарахування або виплату заробітної плати;

письмові трудові договори та угоди з відмітками про їх виконання;

інші документи, які містять інформацію про періоди роботи.

Перелік необхідних документів залежить від специфіки виявлених помилок у книжці та умов, за яких людина здійснювала трудову діяльність. Саме тому в разі виникнення будь-яких сумнівів варто звернутися за консультацією до Пенсійного фонду України, де підкажуть, якими саме довідками можна підтвердити спірний період роботи.

Що робити, якщо в трудовій книжці виявили помилки

У разі виявлення розбіжностей необхідно ретельно перевірити кожен запис у розділі «Відомості про роботу». Важливо звірити дати зарахування та звільнення, повні назви організацій, зафіксовані посади, а також реквізити відповідних наказів із їхніми номерами й датами.

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Якщо компанія свого часу змінила назву, у документі обов’язково має бути запис про таке реорганізування з посиланням на відповідний розпорядчий документ.

Виправляти помилки насамперед має той роботодавець, який їх припустився, або ж його правонаступник у разі реорганізації. У них можна отримати виправлений запис чи необхідні підтверджувальні папери.

Коли ж підприємство вже припинило існування або не зберегло потрібних архівів, варто зв’язатися з Пенсійним фондом для уточнення алгоритму дій. У таких ситуаціях зазвичай запитують архівні довідки та інші передбачені законом документи.

Пенсія в Україні — останні новини

Українським пенсіонерам іноді доводиться підтверджувати розмір пенсії — така довідка потрібна для оформлення пільг, соціальної допомоги, звернення до банку, консульських установ чи інших органів, зокрема за кордоном. Отримати її можна дистанційно, адже Пенсійний фонд України має відповідні дані в державних реєстрах, хоча перелік документів залежить від мети звернення та вимог установи.

Варто зауважити, що від 1 квітня 2026 року частина українських пенсіонерів залишилася без виплат, і найскладніше поновити їх тим, хто перебуває за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, адже довідка про неотримання російської пенсії насправді не існує і Пенсійний фонд України її не вимагає. Для відновлення нарахувань достатньо подати до ПФУ заяву-декларацію про те, що пенсія від РФ не отримується, і виплати поновлюються на підставі особистої заяви пенсіонера під його відповідальність.

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