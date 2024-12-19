Через підвищення тарифів «Укрзалізниці» та «Укренерго» в Україні зупинилося єдине графітове підприємство – Асоціація

В Україні зупинило роботу єдине графітове підприємство «Заваллівський графіт», що працювало з 1934 року.

Ця зупинка є серйозним ударом для промисловості України, оскільки графіт використовується у виробництві електродів, автомобільній промисловості та необхідний у запровадженні новітніх технологій, що окремо може нанести шкоду оборонній промисловості, зазначають у Національній асоціації добувної промисловості України.

«Підприємство зупинило свою діяльність на тлі низки викликів, серед яких значну роль зіграли підвищення тарифів на [передачу]електроенергії [«Укренерго» – ред.] та логістику АТ «Укрзалізниця», на підприємстві, що потребує значної модернізації. Ці фактори істотно збільшили витрати на виробництво, що, у поєднанні з іншими економічними обмеженнями, призвело до неможливості підтримувати стабільну роботу», — повідомили в Асоціації.

Також представники галузі зазначили, що підприємствам в Україні у багатьох галузях доведеться шукати альтернативні джерела постачання графіту за кордоном, що вплине як на вартість, так і доступ продукції в ключових секторах економіки.

В Національній асоціації добувної промисловості України підкреслили, що зупинка роботи «Заваллівського графіту» є «яскравим сигналом» необхідності перегляду тарифної політики з боку держави.

Нагадаємо, НКРЕКП) у листопаді схвалила проєкт постанови про підвищення тарифу на передачу електроенергії на 2025 рік на 25,8% – до 665,26 грн/МВт·год. У свою чергу, «Укрзалізниця» хоче підвищити вартість перевезень для всіх класів вантажів одразу на 37% із 1 лютого 2025 року. Відповідна пропозиція держкомпанії перебуває на розгляді у Міністра розвитку громад і територій Олексія Кулеби (розглядається Тарифним комітетом при міністерстві).