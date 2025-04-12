Через погоду очікується зростання цін на продукти: що здорожчає найбільше

Весняні холоди зсунули строки дозрівання овочів, що вже скоро позначиться на цінах для споживачів / © pixabay.com

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Погодні аномалії цієї весни, зокрема морози, холод і сніг, вплинули не лише на ранні польові культури, а й на овочеві культури — огірки, помідори, перець.

Про це розповів голова Союзу українського селянства Іван Томич в ефірі КИЇВ24.

За його словами, дозрівання овочів зміститься, що, своєю чергою, відобразиться на ціновій політиці.

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«Це, безумовно, на ринку відіб’ється — буде зростати», — зазначив Томич.

Водночас експерт зауважив, що точно спрогнозувати рівень подорожчання наразі неможливо, однак збільшення цін буде.

Він додав, що овочі вже зараз є недешевими, а висока імпортна залежність не дозволить цінам злетіти надто різко.

«Надто різкого подорожчання не буде — за рахунок імпорту. Баланс все ж таки тут буде. Але подорожчання буде», — наголосив голова Союзу селянства.

Нагадаємо, цього року загальна вартість великоднього кошика коливатиметься від 426 грн до 1113 грн в залежності від його наповнення.