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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гроші
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Через погоду очікується зростання цін на продукти: що здорожчає найбільше

Весняні заморозки та сніг змістили терміни дозрівання овочевих культур в Україні.

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Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Весняні холоди зсунули строки дозрівання овочів, що вже скоро позначиться на цінах для споживачів

Весняні холоди зсунули строки дозрівання овочів, що вже скоро позначиться на цінах для споживачів / © pixabay.com

Погодні аномалії цієї весни, зокрема морози, холод і сніг, вплинули не лише на ранні польові культури, а й на овочеві культури — огірки, помідори, перець.

Про це розповів голова Союзу українського селянства Іван Томич в ефірі КИЇВ24.

За його словами, дозрівання овочів зміститься, що, своєю чергою, відобразиться на ціновій політиці.

«Це, безумовно, на ринку відіб’ється — буде зростати», — зазначив Томич.

Водночас експерт зауважив, що точно спрогнозувати рівень подорожчання наразі неможливо, однак збільшення цін буде.

Він додав, що овочі вже зараз є недешевими, а висока імпортна залежність не дозволить цінам злетіти надто різко.

«Надто різкого подорожчання не буде — за рахунок імпорту. Баланс все ж таки тут буде. Але подорожчання буде», — наголосив голова Союзу селянства.

Нагадаємо, цього року загальна вартість великоднього кошика коливатиметься від 426 грн до 1113 грн в залежності від його наповнення.

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