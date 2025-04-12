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Через погоду очікується зростання цін на продукти: що здорожчає найбільше
Весняні заморозки та сніг змістили терміни дозрівання овочевих культур в Україні.
Погодні аномалії цієї весни, зокрема морози, холод і сніг, вплинули не лише на ранні польові культури, а й на овочеві культури — огірки, помідори, перець.
Про це розповів голова Союзу українського селянства Іван Томич в ефірі КИЇВ24.
За його словами, дозрівання овочів зміститься, що, своєю чергою, відобразиться на ціновій політиці.
«Це, безумовно, на ринку відіб’ється — буде зростати», — зазначив Томич.
Водночас експерт зауважив, що точно спрогнозувати рівень подорожчання наразі неможливо, однак збільшення цін буде.
Він додав, що овочі вже зараз є недешевими, а висока імпортна залежність не дозволить цінам злетіти надто різко.
«Надто різкого подорожчання не буде — за рахунок імпорту. Баланс все ж таки тут буде. Але подорожчання буде», — наголосив голова Союзу селянства.
Нагадаємо, цього року загальна вартість великоднього кошика коливатиметься від 426 грн до 1113 грн в залежності від його наповнення.