Через прайс-кепи Україна використовує лише частину потенціалу імпорту — Немчинов

Реклама

Про це заявив віцепрезидент Energy Club, колишній заступник міністра енергетики Максим Немчинов.

«З фізичної точки зору, з технічної, на сьогодні в нас перетинів достатньо. І на сьогодні імпорт, який ми отримуємо, ми використовуємо менше 20% від фізичної можливості», — зазначив експерт.

За його словами, причиною цього є, зокрема, чинні прайс-кепи, які обмежують можливість трейдингу.

Реклама

«Те, що ви кажете про прайс-кепи, — це одна з таких перепон, яка заважає робити імпорт більшим. На цьому тижні ціни в Європі відрізнялись від цін в Україні майже в два рази, і ціна в Європі була вища, ніж прайс-кепи, які встановлені в нас в пікові години. Тому, безумовно, стимулу для імпорту з точки зору трейдингу немає жодного. Тобто ти повинен купити дорожче, ніж можеш продати. Зрозуміло, що як бізнес, як трейдинг – це не працює», — пояснив Немчинов.

Він підкреслив, що імпорт зараз економічно вигідний лише для окремих великих промислових споживачів, які прагнуть гарантувати безперебійне енергопостачання.

«Тільки безпосередньо великий споживач, якесь промислове підприємство, яке хоче себе забезпечити, умовно, стовідсотково електричною енергією і не потрапляти в графіки відключень, вони можуть купити цю дорогу електричну енергію, яка дорожча майже в два рази, ніж на ринку України», — додав він.

Водночас експерт звернув увагу, що поточна цінова політика потребує перегляду, адже саме прайс-кепи фактично обмежують обсяг електроенергії, яка могла б надходити на український ринок з ЄС.

Реклама

«Наявність таких прайс-кепів на сьогодні стримує наповнення ринку України електричною енергією», — підсумував Немчинов.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що підвищення граничних цін на електроенергію у пікові години дало змогу стабілізувати ринок і створило умови для більш активного використання імпорту.