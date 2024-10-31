Через псевдоактивістів, силовиків та чиновників мільйони українців не отримають житло, - будівельники України оприлюднили різку заяву

Деякі політики, «псевдоактивісти» та судді своїми незаконними діями блокують роботу цілого сектору економіки – будівельної галузі, а влада потурає їм. Через це мільйони українців не можуть отримати житло, а економіка втрачє мільярди гривень.

Про це йдеться у заяві Української асоціації девелоперів, яка об'єднує найбільші будівельні компанії. Будівельники вимагають припинити змінювати правила заднім числом та відновити законність.

«Після року будівництва чиновник під тиском вулиці може скасувати своє ж рішення, видане за законом. Окремі силовики – відкрити кримінальне провадження лише на підставі бажання запросити бізнес до «обговорення фінансового питання». Суд може віддати перевагу вимогам натовпу за вікном, а не нормам законів та кодексів. У результаті псевдоактивісти та силовики заробляють, економіка втрачає, громадяни не отримують своє житло», - йдеться в заяві Української асоціації девелоперів.

Автори заяви відзначають, що будівельна галузь сьогодні знаходиться під постійним тиском та блокуванням. Навіть за наявності усіх дозволів та документів будівельники не мають жодної гарантії, що органи центральної влади або місцевого самоврядування не змінять правила на ходу і не заблокують будівництво. В результаті девелопери банкрутують, економіка втрачає мільярди, а люди не отримують житло, наголошують девелопери.

В Асоціації попереджають, що подальше ігнорування проблем галузі державою призведе до катастрофічних наслідків. Галузь зупиниться, а ціни на житло стрімко злетять, що зробить його ще більш недоступним для більшості громадян.

Найбільші українські будівельні компанії звертаються до президента, Кабміну та інших органів влади втрутитися в ситуацію.

«Вимагаємо чесних правил! Відновити дотримання законів у будівельній галузі всіма її учасниками! Зупинити свавілля псевдоактивістів та силовиків! Притягнути до відповідальності здирників та шантажистів! Розглядати питання культурної спадщини виключно в правовому полі, а не з голосу вулиці! Заборонити перегляд законів та норм заднім числом! Припинити переписувати правила у будівельній галузі на ходу!» - йдеться у заяві.

Якщо цього не зробити сьогодні, завтра державу не буде кому відбудовувати, резюмують в Асоціації девелоперів.