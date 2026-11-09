ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
14
Час на прочитання
2 хв

Через російські обстріли та блокування портів: Метінвест скоротив сплату податків на 6%

Російські удари по металургійних підприємствах і блокування чорноморських портів уже напряму позначилися на податкових надходженнях до бюджету. За січень-вересень 2026 року Група Метінвест сплатила 13 млрд грн податків і зборів — це на 6% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Через російські обстріли та блокування портів: Метінвест скоротив сплату податків на 6%

Найбільше скоротилися надходження від ПДВ — на 36%, до 914 млн грн. Податок на прибуток зменшився на 26%, до 1 млрд грн.

Ключовим фактором стали прямі російські атаки на виробництво. У вересні «Каметсталь» і спільне підприємство «Запоріжсталь» припинили роботу після обстрілів. Загалом у серпні-жовтні два комбінати пережили шість атак із застосуванням 27 балістичних ракет. І це без урахування регулярних ударів «шахедами» та КАБами.

Ситуацію погіршує блокада чорноморських портів. Через неї металургам дедалі складніше експортувати продукцію, а альтернативна логістика дорожча. Додатковий тиск створюють скорочені квоти ЄС на українську сталь, CBAM, а також зростання тарифів на електроенергію та залізничні перевезення.

«Ми опинилися в критичній точці. Металурги втрачають можливість виробляти й експортувати сталь, а країна ризикує втратити робочі місця та мільярди гривень податків», — каже генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

За його словами, уряду необхідно насамперед працювати над відновленням портової логістики та активніше відстоювати інтереси української металургії в ЄС — зокрема щодо квот і фінансової складової CBAM.

У Метінвесті попереджають: якщо виробництво й надалі скорочуватиметься через обстріли, логістичну блокаду та зовнішні обмеження, разом із ним падатимуть і податкові надходження, від яких залежать державний бюджет і промислові громади.

Як відомо, за 2022–2025 роки Метінвест інвестував у розвиток підприємств 43,6 млрд грн та сплатив понад 82,2 млрд грн податків. Крім того, від початку війни компанія спрямувала понад 10 млрд грн на допомогу Україні та її громадянам, з яких 7,3 млрд грн — на потреби Сил оборони в межах ініціативи «Сталевий Фронт». Підприємства компанії також налагодили виробництво продукції для фронту, зокрема засобів захисту для військових і техніки.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie