Через скарги на платіжки за компослуги Кабмін відновлює перевірку в компаніях

Уряд відновлює перевірки в українських компаніях які надають комунальні послуги, зокрема в енергетиці.
Усе тому, що до Кабміну надійшло вже не одне звернення від українців щодо необґрунтованих нарахувань.
Про це під час засідання Кабміну заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
"Маємо сьогодні на порядку денному й рішення щодо відновлення перевірок у компаніях, які надають українцям комунальні послуги. Зокрема в енергетиці. Поясню, чому це рішення прийнято. На жаль, до уряду надійшло вже не одне звернення від українців щодо необґрунтованих нарахувань. Тому тут треба швидко навести лад", – сказав голова уряду.
Нагадаємо, на засіданні 10 травня Кабмін ухвалив законопроєкти, які пропонують запровадити на період воєнного часу і 6 місяців після його завершення мораторій на підвищення тарифів на тепло, гарячу воду, газ та його розподіл для всіх категорій споживачів.
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