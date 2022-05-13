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Через скарги на платіжки за компослуги Кабмін відновлює перевірку в компаніях

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Через скарги на платіжки за компослуги Кабмін відновлює перевірку в компаніях

Уряд відновлює перевірки в українських компаніях які надають комунальні послуги, зокрема в енергетиці.

Усе тому, що до Кабміну надійшло вже не одне звернення від українців щодо необґрунтованих нарахувань.

Про це під час засідання Кабміну заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Маємо сьогодні на порядку денному й рішення щодо відновлення перевірок у компаніях, які надають українцям комунальні послуги. Зокрема в енергетиці. Поясню, чому це рішення прийнято. На жаль, до уряду надійшло вже не одне звернення від українців щодо необґрунтованих нарахувань. Тому тут треба швидко навести лад", – сказав голова уряду.

Нагадаємо, на засіданні 10 травня Кабмін ухвалив законопроєкти, які пропонують запровадити на період воєнного часу і 6 місяців після його завершення мораторій на підвищення тарифів на тепло, гарячу воду, газ та його розподіл для всіх категорій споживачів.

Чи потрібно зараз платити за комунальні послуги

Чи потрібно зараз платити за комунальні послуги

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