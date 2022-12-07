Через скільки часу в Україні можна відновити цілодобове електропостачання: відповідь експерта

Якщо б не було обстрілів, через два тижні в Україні вимикали б світло лише на 4 години на добу.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що якби Україна перемогла сьогодні, то вже через 2-3 місяці можна було б відмовитися від вимкнень електрики.

Про це він сказав 7 грудня в "Медіацентрі".

Енергетичний експерт зазначив, що через три місяці після перемоги в Україні б відмовилися від усіх вимкнень електрики, повернути енергосистему на довоєнний рівень вдалося б лише через три роки.

"Якби уявити собі, що ми сьогодні перемогли і далі відновлюємо систему, десь за 2 тижні всі споживачі жили б в спокійному графіку відключень. Себто десь 4 години на добу вони б виключалися, весь інший час електрика є. Ще десь за 2,5-3 місяці, скоріш за все, відключення пішли б у минуле — усі б отримували електрику цілодобово, як це було до війни. Але на повне відновлення системи до стану, в якому вона перебувала до війни, — щоб дійсно надійно зарезервувати, відновити, якісно, сучасно, з урахуванням того, що ми хочемо мати більш енергоефективну та "зелену“ систему, — нам знадобиться 2,5-3 роки", — пояснив Харченко.

Ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України

Росія від 10 жовтня масовано обстрілює енергетичну інфраструктуру України ракетами. 5 грудня відбулася восьма масована атака на енергетичні об'єкти України. Тоді окупанти випустили по нашій державі 70 ракет, з яких 60 вдалося збити.

В "Укренерго" повідомили, що після останнього ракетного обстрілу Україні необхідно кілька днів для відновлення інфраструктури, щоб повернутися до планових відключень електроенергії. Це може статися до кінця поточного тижня.

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