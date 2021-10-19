Через сонячну електростанцію може зупинитися робота промислового гіганта у Дніпропетровській області

Працівники Нікопольського феросплавного заводу не мають змоги відремонтувати електромережі.

Інвестори бувають різними. Хтось і справді, попри всі негаразди в нашій корупційній системі, робить добрі і прибуткові для всіх справи. А хтось вдається до брудних афер і навіть до відвертого шантажу України. Саме це зараз відбувається на одному зі стратегічних підприємств.

Про це йдеться в сюжеті програми "Гроші" на каналі "2+2".

Нікопольський завод феросплавів - стратегічний об'єкт Дніпропетровської області, і справжній монстр української металургії. Тут виготовляють феросплави - сплави заліза з різними хімічними елементами. На заводі працює близько шести тисяч людей. Це найбільше феросплавне підприємство в Європі та друге у світі за обсягом виробництва марганцевих сплавів.

Але зараз воно опинилося на межі техногенної катастрофи. Частина електрообладнання підприємства давно зносилася. Ціла лінія високовольтних опор - у критичному стані. Лінії електропередач необхідно терміново ремонтувати, інакше в будь-який момент може статися аварія - обрив лінії електромереж. Тоді за лічені секунди підприємство залишиться без електроенергії. Це підприємство - містоутворююче, чимало галузей пов'язані, тому під загрозою опиняться до 200 тисяч людей.

Аварійне відключення електроенергії на заводі може потягнути за собою багато людських жертв. Під час плавлення в печі виділяється ферогаз, який є вкрай отруйним. Під час нормальної роботи підприємства всі отруйні відходи виходять назовні через вентиляцію, але без електроенергії вона не працюватиме. У цеху в одну зміну працює близько 500 осіб.

Щоб не допустити техногенної катастрофи, потрібно негайно ремонтувати електромережі. Зробити це працівники заводу можуть, але їм не дають. Перешкоджає чужа сонячна електростанція, яка розміщена на їхній території. Власник сонячної електростанції - ТОВ "Екотехнік Нікополь", яке раніше орендувало приміщення феросплавного заводу та було підключене до його електромереж.

Для планового ремонту електроопор необхідно тимчасово відключити від світла електричну підстанцію НЗФ-5, але "Екотехнік Нікополь" на відключення підстанції дозволу не дає, причини не пояснює.

"Ми позбавлені можливості виконати ремонтні роботи, бо ТОВ "Екотехнік Нікополь" саботує цю ситуацію", - говорить керівниця юридичного відділу АТ "Нікопольський завод феросплавів" Інна Жарінова.

Сонячну електростанцію побудували нібито за іноземні інвестиції - канадська компанія Refraction Asset Management. Урочисте відкриття відбулося в січні 2018-го. Тоді в ЗМІ повідомили, що ці майже 11 млн євро інвестицій - перші в рамках угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою. Тоді феросплавний завод пішов на зустріч зеленій енергетиці та дозволив розташувати сонячну електростанцію на території їхнього підприємства. Проєкт підключення СЕС мав чотири варіанти підключення до загальної системи електропостачання. Найдешевшим варіантом було приєднання через мережі феросплавного заводу.

Керівництво заводу висунуло низку технічних вимог щодо приєднання. Однак технічні вимоги власники СЕС не виконали. Попри це оператор розподілу ДТЕК незаконно приєднав сонячну електростанцію до мереж феросплавного заводу. Незаконно - бо завод не надав дозволів на використання їхньої електролінії.

" Ця компанія нам не надала в установленому порядку всі ті документи, які вимагав договір про приєднання до електромереж", - говорить Інна Жарінова.

А після приєднання до мереж заводу власники невеличкої сонячної електростанції почали диктувати власні умови потужному металургійному гіганту. По факту власники СЕС не дають можливості феросплавному заводу ремонтувати власні електромережі. Представники ТОВ "Екотехнік Нікополь" вважають себе постраждалими - мовляв, тому що завод відключив їхню сонячну електростанцію від електропостачання. Та керівники феросплавного заводу кажуть, що відключили сонячну електростанцію, тому що їм треба ремонтувати мережі, до яких вона була підключена.

Крім того, у ТОВ "Екотехнік Нікополь" давно закінчилися договори оренди, згідно з якими вони зберігали своє обладнання на території заводу, розповів генеральний директор Нікопольського феросплавного заводу Володимир Куцін.

Піар-історія про нібито 11 млн євро канадських інвестицій, на які нібито й збудували сонячну електростанцію, імовірно фікція.

"Офіційно заявляю, що Нікопольський феросплавний завод ніколи з жодним канадським інвестором не мав жодних стосунків. І не має і сьогодні", - сказав Володимир Куцін.

"гроші" отримали інсайдерську інформацію, яка свідчить про те, що сонячну електростанцію збудували не за іноземні інвестиції, як це оголосили в ЗМІ, а за взяті в кредит гроші в українського банку. І ці гроші досі не повернули. А частину могли, так би мовити, пустити повз каси. Адже така сонячна електростанція ніяк не може коштувати аж 11 млн євро, кажуть експерти.

Директорка ТОВ "Екотехнік Нікополь" Валентина Белякова говорить, що сонячну електростанцію збудували таки за суму в близько 11 млн євро, які надав канадський інвестор.

"Потім було зроблено рефінанс", - пояснила директорка ситуацію з кредитом у банку. На яку суму зроблений рефінанс, відповіла, що "це конфіденційна інформація. Комерційна".

Тобто компанія використала на будівництво СЕС значну частину кредитних коштів.

Кредит, взятий ТОВ "Екотехнік Нікополь", заморожений. А сама сонячна електростанція - під заставою в банку. зараз вона не працює. А ТОВ "Екотехнік Нікополь" через суд вимагає від феросплавного заводу дозволу на користування їхніми електромережами.

Найголовніше і те, що бентежить мешканців Нікополя, - поки триває судова тяганина питання з ремонтом аварійних електроліній жодним чином не рухається і в будь-який день може статися техногенна катастрофа, фатальна для цілого регіону.

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