Через торгові бар'єри на зовнішніх ринках Україна втратила 3 мільярди доларів

Через торговельні бар'єри на зовнішніх ринках металопродукції — протекціоністських мит та обмежень, — Україна недоотримала $3 млрд.

Україна не змогла відправити за кордон 3,5 млн тонн продукції — такі фінансові збитки еквівалентні втраті великого металургійного заводу.

Про це йдеться у дослідженні GMK Center «Торгівельні обмеження на ринках металопродукції». Усього ж втрати економіки України від торгових бар'єрів, що діють на зовнішніх ринках, оцінюються в 1,8-2,0% ВВП, підрахували аналітики.

«Введені проти України торгові бар'єри коштували всім нам до 3,5 млн т втрат продажу та виробництва сталевої продукції. Це рівносильно втраті великого металургійного заводу, у якому працювало б понад 10 тис. чол. Також це означає мінус $3 млрд експортного виторгу і до мінус 2% ВВП», – підкреслив директор GMK Center Станіслав Зінченко.

Найбільш масштабні збитки серед торгових бар'єрів проти металопродукції з України – антидемпінгові мита на г/к рулон в ЄС та арматуру в Єгипті. Термін їхньої дії закінчується 2022 року.

Також відчутними є спецмита США – на г/к товстолистовий прокат, г/к рулон, арматуру та труби.

Водночас протекціонізм на світових ринках лише посилюється. Так, у березні 2022 року мито на імпорт товстолистового прокату з України продовжило Мексику. Обмеження встановлено на 5 років.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в ЄС значно подорожчав метал: через війну Україна не може постачати свою продукцію на ринок ЄС, а захищені митом європейські виробники виявилися не здатними покрити потреби ринку. Зараз ЄС заговорив про відміну всіх імпортних мит на продукцію з України на рік.

Раніше Велика Британія відмінила імпортні мита та квоти на всі українські товари. Такий крок дозволить Україні зберегти тисячі робочих місць, заявив президент Володимир Зеленський. У середньому імпортне мито на товари з України у Британії становило 22%.