Через це вам заблокують рахунки: які дії можуть залишити українців без грошей

Усі українські банки блокують рахунки через порушення правил фінансового моніторингу

Останнім часом система фінансового моніторингу в країні стала набагато суворішою. Банки отримали більше повноважень для контролю за рухом коштів — вони можуть блокувати будь-які операції, що здадуться їм підозрілими.

Про це пише «Перший бізнесовий».

У фінустановах пояснюють, що це пов’язано з посиленими вимогами фінансового моніторингу та необхідністю протидіяти шахрайству, яке активізувалося в умовах війни та економічної нестабільності.

За інформацією банківського сектору, підвищену увагу викликають операції, які не відповідають звичній поведінці клієнта або виглядають нетиповими для його фінансового профілю. Йдеться про великі перекази без чіткого призначення, часті транзакції від незнайомих відправників, а також рух коштів, що не корелює з офіційними доходами.

Окремою підставою для блокування може стати відсутність актуальних персональних даних. Банки зобов’язані регулярно проводити ідентифікацію клієнтів, і якщо документи прострочені або інформація не оновлена, доступ до рахунку можуть тимчасово обмежити до моменту підтвердження особи.

Додаткові перевірки також стосуються внутрішньо переміщених осіб. Зміна місця проживання або статусу може вимагати уточнення даних, і до завершення процедури рахунок може бути заблокований.

