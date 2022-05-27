Через українських “бензинових туристів” уряд Угорщини запровадив обмеження на АЗС

Авто з іноземними номерами не зможуть заправитися бензином та дизелем за фіксованими державними цінами, які запроваджені угорським урядом.

Від п’ятниці, 27 травня, автомобілі з іноземними номерами зможуть заправлятися на АЗС в Угорщині тільки за роздрібними цінами, які значно вищі від фіксованих державою.

Про це повідомив керівник офісу прем'єр-міністра Гергель Гуляш, передають угорські ЗМІ.

В уряді Угорщини вважають, що такі обмеження припинять, зокрема, "бензиновий туризм" з України.

"В Україну з Угорщини приїжджали дилери з великими автомобілями або навіть подвійними паливними баками, щоб потім продавати заправлене паливо на батьківщині за вищою ціною", - повідомляє видання Autonavigator.

Також читайте Польща надасть Україні 25 тисяч тонн бензину

Офіційна ціна палива на АЗС Угорщини з листопада 2021 року становить 480 форинтів за літр (близько 40 гривень). Від 27 травня за фіксованою державною ціною можна буде заправляти лише автомобілі з угорськими номерами.

Іноземці зможуть придбати пальне за роздрібними цінами. Для легкових та вантажних автомобілів від завтра ціна становитиме 661 форинт за літр бензину (54,2 грн) та 679 форинтів за літр (55,7 грн) за літр дизпалива.

Нагадаємо, в Україні збираються повернути держрегулювання цін на бензин та дизпальне. За словами заступника міністра економіки Дениса Кудіна, це станеться, коли дефіцит пального на ринку України зникне.

Ціни на пальне зростуть, а бензин привезуть з Польщі: експеримент ТСН із намагання заправитися на АЗС

Читайте також: