Через "Укрпошту" та "Дію": скільки людей подали заявки на "тисячу від Зеленського"

Заявки на отримання тисячі гривень у межах “Зимової єПідтримки” вже подали понад 9 млн людей, з них — 2 млн дітей.

Станом на 15 грудня "тисячу від Зеленського" очікують понад 9 млн людей. В основному заявки подають через застосунок "ДІя".

Про це заступниця міністра економіки України Надія Бігун повідомила в ефірі "Суспільного".

За словами Бігун, кошти мають бути нараховані протягом 10 днів від дня подання заявки.

Також "тисячу Зеленського" виплачує "Укрпошта". Через неї заявку подавати не потрібно.

“Якщо рахувати людей, яким держава виплачує підтримку через Укрпошту, це 1,9 мільйона, плюс 7,3 мільйона заявок, які подалися через "Дію", загалом це 9,2 мільйона наших громадян, які отримують зимову підтримку”, — розповіла Бігун.

Чи виплачують вже "тисячу від Зеленського" за заявками через “Дію”

Перші виплати тисячі через "Дію" вже відбулися за заявками 1-3 грудня.

“Це 4,4 мільярда гривень виплат на карточки. Відповідно, для тих, хто через Укрпошту отримує, там 1,9 мільярда гривень. Ця виплата вже почалася від 4 грудня. І вона триває. До кінця місяця всі отримають через Укрпошту, хто має через Укрпошту отримати виплату”, — сказала Бігун.

Нагадаємо, станом на 13 грудня заявок було подано у кількості 1,8 млн (від дорослих), а також 520 тисяч від дітей. По 1 000 грн було отримано на картку Національного кешбеку.

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