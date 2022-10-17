Через війну рівень бідності в Україні зріс вдесятеро – Світовий банк

Через війну рівень бідності в Україні зріс у десять разів, ситуація може погіршуватися.

Регіональний директор Світового банку у Східній Європі Аруп Банерджі заявив, що до кінця 2022 року 25% населення України житимуть у бідності, порівняно з трохи більше 2% до війни. А до кінця 2023 року ця цифра може зрости до 55%.

Про це пише Reuters.

"Якщо так триватиме, перспективи будуть набагато, набагато важчими", — сказав він.

Прогнози Світового банку щодо економіки України

Президентка Європейського банку реконструкції та розвитку (EBRD) Оділь Рено-Бассо заявила, що Україну очікує падіння економіки через війну, яку розпочала Росія. Україна й надалі потребує величезної фінансової підтримки. Очікується, що зростання економіки відновиться 2023 року, але буде слабким.

Вона також зазначила, що за результатами 2022 року економіка України впаде на 30%.

"Щоб економіка України не впала, потрібна щомісячна допомога у $3-3,5 млрд. У США та ЄС побоюються рецесії, тому надання цієї підтримки є викликом", - пояснила вона.

А у Міжнародному валютному фонді заявили, що світова економіка перебуває у найгіршому стані за останніх 80 років.

У фонді вважають, що причинами такого стану стали повномасштабна війна Росії проти України, пандемія коронавірусу та загроза зміни клімату через глобальне потепління. Через це у всьому світі зросла інфляція, ціни на харчування та енергоносії.

Гроші просто так: чи може держава побороти бідність українців за прикладом експерименту ТСН

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