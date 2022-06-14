Через війну з України виїде майже половина мільйонерів - дослідження

Через війну з України виїде майже половина мільйонерів - дослідження

Через російську агресію з України до кінця 2022 року виїдуть 42% усіх осіб, що мають статок в мільйон доларів.

Це - майже 2800 мільйонерів. Також українські багатії зазнають найбільших за свою історію втрат.

Про це йдеться у дослідженні компанії Henley&Partners, яка відстежує міграцію багатих фізичних осіб.

Росію ж до кінця поточного року залишать 15 000 осіб, які мають статок в $1 мільйон і більше, що становить 15% усіх мільйонерів РФ.

Дослідник Ендрю Амоїлс зазначає, що кількість багатих людей є сигналом про ті чи інші тенденції в країні.

Аналітики вказують, що серед країн, звідки також виїжджатимуть заможні люди, є Китай, Індія, Гонконг, Бразилія, Велика Британія (через Brexit), Мексика, Саудівська Аравія та Індонезія.

Бізнес може переїжджати до ОАЕ, Австралії, Сингапуру, Ізраїлю, Швейцарії, США, Португалії, Греції, Канади й Нової Зеландії. Також приплив людей із капіталами очікується на Мальті, Маврикії та в Монако.

Нагадаємо, Шмигаль повідомив, коли розпочнеться повне відновлення зруйнованого майна українців.

Читайте також: