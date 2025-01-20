Через європейське екологічне мито CBAM Україна може втратити понад 100 тисяч робочих місць - ФРУ

Набуття чинності екологічного європейського мита CBAM з 2026 року призведе до втрат для української економіки, яка традиційно орієнтована на експорт.

За оцінками компанії CMD-Ukraine, внаслідок дії CBAM Україна може втратити до 2030 року 6,4% ВВП, зниження обсягу експорту може скласти 6,3%, зокрема до ЄС – 9,8%, а скорочення кількості робочих місць – понад 116 тис. позицій. Про це говорили під час Кліматичної платформи, яку організувала Федерація роботодавців України: там CMD-Ukraine презентувала моделювання впливу механізму транскордонного вуглецевого коригування (CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism) на українську економіку.

За словами експерта CMD-Ukraine Євгена Іванова, найбільшими проблемами для українських експортерів при впровадженні CBAM є невизначеність, непрогнозованість та брак даних.

«Так, ми вже навчилися заповнювати звітність CBAM, але загальний обсяг невизначеності залишається дуже високим. Зокрема, ми поки не знаємо еталонних значень викидів парникових газів в ЄС по наших кодах УКТЗЕД, які будуть діяти і як Євросоюз буде їх змінювати, якою буде динаміка вартості CBAM-сертифікатів, як ЄС буде розширювати перелік товарів, що підпадатимуть під дію CBAM та ін.», – додав в ході дискусії Сергій Лавриненко, генеральний директор ПрАТ «Стальканат».

За оцінками компанії CMD-Ukraine, внаслідок дії CBAM Україна може втратити вже до 2030 року 6,4% ВВП. Зниження обсягу експорту українських товарів може скласти 6,3%, зокрема до ЄС – 9,8%, а скорочення кількості робочих місць сягне понад 116 тисяч. Результати представлених досліджень та обговорення перших результатів функціонування CBAM направлять до профільних державних органів.

«Ми підготуємо звернення до уряду з нашим баченням того, як ці проблеми мають бути вирішені», – повідомила Ольга Кулик, директор департаменту екології, енергетики та зеленої економіки Федерації роботодавців України.

Раніше в GMK Center заявили, що для України дуже важливо отримати відстрочку від дії механізму СВАМ. Більше того: з юридичної точки зору, Євросоюз має увесь необхідний інструментарій для того, щоб таку відстрочку надати. Зокрема, у ст. 30 Регламенту CBAM сказано, що у разі настання форс-мажорних обставин, які мають руйнівні наслідки, Єврокомісія може ініціювати зміни і впровадити тимчасові заходи для подолання цих виняткових обставин. На думку українських експертів та бізнесу, повномасштабна агресія РФ проти України повністю підпадає під критерії форс-мажору.

Нагадаємо, раніше видання Politico заявило, що Європа однією рукою допомагає Україні з фінансуванням, а іншою – вводить вуглецеве мито СВАМ, через який Україна буде щороку втрачати 1,4 млрд євро. Але цих збитків можна уникнути, якщо розпочати переговори з ЄС та отримати пільги, зокрема – відстрочення запровадження цього мита в Україні через війну.