Через заборону експорту з Білорусі яблук та капусти потерпатимуть українські фермери

Через заборону експорту з Білорусі яблук та капусти потерпатимуть українські фермери

Попит на цю агропромислову продукцію у сусідній країні зменшиться.

У Білорусі перестали видавати сертифікати для експорту яблука, капусти та цибулі з Білорусі навіть для їх постачання до Росії. Така ситуація стала неприємним сюрпризом для українських садівників та городників, оскільки попит на їхню продукцію у сусідній країні відповідно зменшиться.

Про це в суботу, 5 лютого, повідомляє видання EastFruit з посиланням на прессекретаря білоруського уряду Олександра Ісаєва.

На своїй сторінці у Facebook речник голови Ради міністрів РБ повідомив про урядову ухвалу, прийняту напередодні, якою “вивезення цибулі, капусти білокачанної та яблук незалежно від країни походження за межі Республіки Білорусь здійснюється за разовими ліцензіями”.

Також читайте У Британії фермери виливають десятки тисяч літрів молока у каналізацію: що сталося

Ця постанова ще не була опублікована і не набула чинності, проте трейдери повідомляють, що експорт з Білорусі цих овочів та фруктів уже практично зупинений - отримати необхідні документи неможливо.

Після ембарго Білорусі на імпорт фруктів та овочів із ЄС та низки інших країн, до яких не було включено Україну, українські фермери отримали великий ринок збуту для яблук та капусти.

Через заборону на постачання цієї продукції навіть до Росії попит на українські яблука та капусту в Білорусі суттєво знизиться.

Нагадаємо, білоруський уряд ухвалив постанову, якою розширено перелік країн, щодо яких застосовано економічні санкції — продовольче ембарго. Тепер санкції стосуються також Ліхтенштейну та Сербії.

Читайте також: