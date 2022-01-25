Через загрозу вторгнення РФ у світі можуть суттєво зрости ціни на газ і нафту: прогноз від МВФ

Через загрозу вторгнення РФ у світі можуть суттєво зрости ціни на газ і нафту: прогноз від МВФ

Як наголосили в МВФ, однак темпи базової інфляції залишатимуться на високому рівні ще тривалий час.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує, що через безпекову ситуації навколо українських кордонів та загрозу широкомасштабного вторгнення Росії варто очікувати подальше зростання цін на газ та нафту у світі.

Про це під час брифінгу заявила перший заступник директора-розпорядника МВФ Гіта Гопінат.

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Водночас, як вона наголосила, що в результаті темпи базової інфляції залишатимуться на високому рівні ще тривалий час.

"Наслідком (нападу РФ на Україну - ред.) для енергетичних ринків, найімовірніше, буде подальше зростання цін на нафту і природний газ, а отже, вартості енергоносіїв загалом для багатьох країн світу", - заявила вона.

Варто зазначити, речниця Білого дому Джен Псакі повідомила, що США обговорюють із союзниками та партнерами можливість постачання до Європи додаткового обсягу газу у разі вторгнення Росії до України.

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