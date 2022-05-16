Чернігівщина отримала перші гроші для відбудови регіону - 150 мільйонів

У першу чергу в області відновлять критичну інфраструктуру: електромережі, водоканал, лікарні і дитячі садочки.

Уряд виділив перший транш в розмірі 150 млн грн на відбудову Чернігівщини.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

"Завершилися всі підрахунки кошторисів, і я сподіваюся, що вже цього тижня, і навіть сьогодні Чернігівщина розпочинає відновлення критичної інфраструктури. Під критичною інфраструктурою я маю на увазі електромережі, водоканал, лікарні і дитячі садочки – це об’єкти першої черги, без яких дуже важко жити в місті Чернігів. Друга черга – житловий фонд. Вже на сьогодні виділено перші 150 мільйонів і знаходяться на казначейських рахунках області. З них уже частина перерахована на управління капітального будівництва і сьогодні розпочнуть роботи", - повідомив він.

Він також зазначив, що на території Чернігівської області ініціювали створення спеціальної економічної зони, яка постраждала від дій окупантів.

Нагадаємо, на Чернігівщині розпочинають відновлення медичної інфраструктури.

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