Українські ринки та супермаркети шокують новими цінниками на помідори

Українські споживачі знову фіксують подорожчання овочів. Лише за останній тиждень тепличні помідори додали в ціні ще 10%.

Про це передає EastFruit.

Основною причиною здорожчання експерти називають недостатню пропозицію овочів на внутрішньому ринку. Також відзначається зростання цін на помідори безпосередньо в Туреччині — основній країні‑постачальнику цієї продукції в Україну.

У результаті за останні 7 днів ціни на тепличні помідори на українському ринку зросли в середньому на 10%. Наразі помідори продають в середньому по 160–180 грн/кг ($3,68–4,14/кг), зазначають у виданні.

Проте зауважимо з власних спостережень, що зустрічають ціни і по 200-250 грн за кг.

Українські тепличні комбінати лише починають збір урожаю, тому обсяги місцевої продукції наразі мінімальні.

У виданні зауважили, що ціни на тепличні помідори в Україні вже в середньому на 77% вищі, ніж в аналогічний період минулого року. Водночас, в другій половині квітня зростання цін на помідори може призупинитися. Це вони пов’язують із виходом на ринок томатів від більшості українських тепличних комбінатів.

