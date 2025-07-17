Чеська RSE Гріненка поставить 20 МВт ГПУ для першої черги проєкту Power One Фіали та Кудрицького

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Згідно з релізом RSE, наданим Енергореформі, загальна потужність когенераційних модулів, які компанія виробляє на базі двигунів німецької компанії MWM (Caterpillar Energy Solutions), будучи її офіційним партнером, становитиме 20 МВт.



Загалом перша черга проєкту Power One становить приблизно 60 МВт, з яких 40 МВт – це системи накопичення енергії (СНЕ). Підключення першої станції до мережі планується вже восени 2025 року.

"Для нас це не просто поставка – це партнерство у створенні нової архітектури української енергосистеми. Установки RSE формують її стійкість – високоманеврену генерацію, здатну забезпечити критично важливу стабільність у найскладніші періоди. Ми пишаємося тим, що стали технологічним ядром першої фази Power One – проєкту, який уже зараз формує нову філософію української енергетики: високоефективну, гнучку, стійку до викликів", – прокоментував засновник RSE Андрій Гріненко.

За його словами, рішення RSE – це модульна мобільна генерація на базі двигунів MWM потужністю 1-4,5 МВт, яка швидко вводиться в експлуатацію. Він додав, що компанія надає повну інженерну підтримку: проєктування, налаштування, запуск, сервіс.

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Як повідомляла Енергореформа, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), інвесткомпанія Dragon Capital та енергокомпанія Negen на полях URC-2025 у Римі 10 липня підписали мандатний лист про наміри щодо надання EUR21,1 млн кредиту на проєкт Power One. Він базується на комбінації високоманевреної газової генерації, систем накопичення енергії (СНЕ) та відновлювальної енергетики.

За словами Кудрицького, саме на балансуючих потужностях (ГПУ та СНЕ) компанії сконцентруються на першому етапі проєкту, а згодом в їхньому портфелі мають зʼявитися також відновлювальні джерела, зокрема ВЕС.

Партнери бачать можливість у 2025-2026 рр. побудувати 150 МВт, а далі масштабувати проєкт залежно від залучення фінансування.

За словами Кудрицького, з усіма витратами вартість 1 МВт виходить на рівень EUR600 000-700 000.

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Dragon Capital, якому належить 100% Power One, виступає як фінансовий партнер, а "Неджен" – операційний. Структура власності змінюватиметься у міру залучення нового капіталу.

За словами Фіали, у першу фазу проєкту Dragon Capital вкладає $30 млн власного капіталу, понад половину яких вже витрачено на обладнання та земельні ділянки. Кредитні кошти становитимуть 60-70% інвестицій.

Дохідність очікується на рівні приблизно 30%, а окупність – 3-3,5 роки залежно від того, наскільки швидко буде запущено станції.

Засновник RSE Андрій Гріненко також є співзасновником біоенергетичної компанії "Кліар Енерджі Груп".

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