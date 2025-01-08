Чи блокуватимуть банки картки громадян за часте зняття готівки: НБУ надав відповідь

Банки продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства.

Національний банк заперечує вимогу до банків про блокування карток чи рахунків за часте зняття готівки.

Про це йдеться на їх офіційній сторінці у Facebook.

За інформацією НБУ, деякі медіа та телеграм-канали розповсюджували недостовірну інформацію про те, що українцям можуть блокувати банківські рахунки за часте зняття готівки. А саме, за знаття більше трьох разів на місяць, особливо у великих сумах, та за часте використання готівкових кредитів.

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"Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності!", – йдеться в повідомленні.

В НБУ додали, що медіа посилаються на "рекомендації Національного банку України щодо посилення фінансового моніторингу в Україні", не зазначаючи конкретні документи. Однак, за їх словами, у жодних офіційних документах немає вимог щодо блокування рахунків за проведення таких операцій.

"Банки, платіжні та фінансові установи продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу, застосовуючи ризик-орієнтований підхід", – підсумували в НБУ.

Вони також наголосили, що потрібно довіряти лише перевіреній інформації з офіційних джерел Національного банку та не сприймати серйозно фейкові новини.

Нагадаємо, від 23 до 27 грудня - Нацбанк, щоб підтримати курс національної валюти на міжбанку і не допустити падіння, продав $1,625 млрд.

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