Чи буде курс долара найближчим часом по 36,6 грн: неочікуваний прогноз економіста

Однак, він наголосив, що це "буде залежати від багатьох факторів, зокрема від успіхів на фронті".

Економіст, член товариства фінансових аналітиків Віталій Шапран не виключає, що у подальшому курс долара може впасти до рівня офіційного - 36,6 гривень.

Таку думку Шапран висловив у коментарі для РБК-Україна.

Однак, він наголосив, що це "буде залежати від багатьох факторів, зокрема від успіхів на фронті, які важко прогнозувати зараз".

"Такий сценарій цілком можливий за умови відсутності негативних шоків, але його реалізація є реальною тільки при повному збалансуванні потоків на готівковому ринку, коли банки перестануть відчувати нестачу валюти і завозити її в Україну", - сказав він.

За таких умов, додав економіст, зникне фактор тиску комісійних за переведення безготівкового долара в готівковий і через конкуренцію курс максимально наблизиться до 36,6 грн.

Нагадаємо, Україна пообіцяла МВФ відійти від запроваджених від початку війни екстрених заходів в економіці і підготувати стратегію переходу до гнучкого обмінного курсу.