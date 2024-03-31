Чи буде різке зростання курсу долара: невтішний прогноз економіста

Національний банк буде поступово переходити до більш гнучкого курсоутворення.

Загрози різкого зростання курсу долара немає, однак коливання курсу буде.

Про це розповів економіст, колишній радник президента України з економічних питань Олег Устенко в ефірі телемарафону.

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"Я б звернувся до державного бюджету, в державному бюджеті курс (середньорічний) як раз і встановлено на рівні приблизно 40 гривень за 1 долар, тому я не думаю, що ми можемо очікувати якісь значні курсові коливання. Вони будуть коливатися в межах того, що ми зараз з вами бачимо", - зазначив економіст.

На його думку, Національний банк буде поступово переходити до більш гнучкого курсоутворення.

"У них є всі важелі для того, щоб згладжувати будь-які такі значні курсові коливання. А плюс-мінус 2-3% до курсу, який ми бачили тиждень, 2 тижня тому – це є більш-менш прийнятним", - додав він.

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