Чи буде розкрита банківська таємниця в разі отримання "тисячі Зеленського": Мінекономіки дало відповідь

Міністерство економіки України повідомило банки про недоцільність надмірних вимог до розкриття банківських даних під час реалізації державних програм "Зимова єПідтримка" та "Національний кешбек".

Про це йдеться у листі пресслужби Мінекономіки.

"У разі, якщо громадянин не зацікавлений брати участь в програмі "Національний кешбек" і планує використати цю картку лише для отримання коштів за програмою "Зимова єПідтримка", банки не повинні вимагати згоду на розкриття інформації про транзакції з особистих рахунків чи інші персональні дані, які не стосуються безпосередньо виплати", – йдеться у повідомленні.

Кошти за програмою "Зимова єПідтримка" у розмірі 1000 гривень зараховуються на картку "Національний кешбек", яку можна оформити в одному з банків-партнерів програми.

Міністерство економіки закликало банки привести свої договори з клієнтами та інші документи у відповідність до наданих роз’яснень.

Також підкреслено, що для нарахування кешбеку 10% за купівлю українських товарів за програмою "Національний кешбек" уряду потрібна лише інформація про транзакції, пов’язані з купівлею чи поверненням відповідних товарів.

У Мінекономіки зазначили, що учасник програми дає дозвіл на передачу даних про транзакції лише для участі в програмі. Ця інформація використовується виключно для нарахування кешбеку за відповідні покупки, а дані про інші транзакції уряд не потребує і не запитує.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, як правильно передати "тисячу Зеленського" на ЗСУ. Так, зробити це можна за допомогою офіційно зареєстрованих українських благодійних фондів.

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